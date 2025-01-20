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南加越華裔市議員 被控選舉舞弊 面臨六年監禁

編譯陳盈霖／即時報導
前橙縣小城市斯坦頓（Stanton）市議員，40歲的亞裔Hong Alyce Van涉嫌偽造提名文件。（斯坦頓市府官網）
前橙縣小城市斯坦頓（Stanton）市議員，40歲的亞裔Hong Alyce Van涉嫌偽造提名文件。（斯坦頓市府官網）

KTLA 5電視台報導，來自安那罕（Anaheim），橙縣小城市斯坦頓（Stanton）前任市議員，40歲的越華裔范愛麗絲（Hong Alyce Van，譯音）涉嫌偽造提名文件，在她不再居住的選區競選連任。根據橙縣檢察長辦公室，她被指控作偽證、提交虛假提名文件和非法投票等罪名。

2020年至2024年，范擔任位於橙縣北部，距離安那罕七哩的斯坦頓第二選區市議員，但據稱她於2021年搬到其他選區，且並未按照法律要求辭去市議員。橙縣檢察長辦公室稱，她謊報住址繼續擔任市議員，駕車前往舊住所，步行至市府參加會議，營造她仍住在該選區的假象。

2024年7月，范提交參選原有選區連任的提名文件，過程中犯下偽證罪。此外她據稱在去年11月大選中，以舊的住址註冊投票，違反選民法。根據橙縣獨立報（OC Independent），范最終連任失敗，居住問題為競選中被批評的焦點。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，「我們保障選舉誠信，對那些舞弊、試圖干預選舉制度的候選人提起訴訟。這些並非錯誤，而是蓄意干涉我們民主進程，我們絕不容忍。」范預定本月29日出庭，若所有指控成立，她最高將面臨六年加州監禁。

范愛麗絲出生於香港一難民營，父母親來自越南，家中有七個孩子，她排行老二。根據市議會簡介，她畢業於Rancho Alamitos高中，獲得耶魯大學（Yale University）和約翰霍普金斯大學（John Hopkins）高級國際研究學院（School of Advanced International Studies）學位，擁有豐富國際職業生涯，包括替人口販賣倖存者爭取權益，解決貧困和兒童營養不良問題，促進美國和其他國家之間跨文化理解等。

在擔任總部位於華盛頓特區公司越南計畫總監時期，范愛麗絲幫助越南農村許多社區重建學校、建造房屋，改善當地衛生設施。回到美國後，在州大工作，負責組織和培訓教育相關國際團體。

她以無黨派身份參選，但獲得民主黨支持。

橙縣 越南 投票

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