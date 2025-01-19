年節展／火無情人有情 賑災捐款看板獻愛心

世報年節展設立捐款組織單位及捐款方式看板。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯世界日報 社於2025年1月18日和19日，在蒙市連續兩天舉辦「2025世界日報迎春年節展」。正值洛杉磯世紀大火災後重建開始，世界日報不忘災民疾苦，支持災區重建，將設有捐款專戶的非營利組織的名單及捐款方式，整理成圖版，在年節展上提供，希望為野火災民獻愛心的民眾捐款，「火無情，人有情，世界日報與您共渡難關！」

這些設有捐款專戶的非營利組織的名單及捐款方式圖版，參與年節展民眾在東西兩個出入口及一些主要攤位上都有提供。包括慈濟美國：捐款支票 「Tzu Chi」，支票備註：Los Angeles Disaster Relief。郵寄支票請寄至：Tzu Chi USA Finance Department, 1100 S Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773 USA. 如有疑問，可撥打電話：190-94477799。

華埠服務中心:捐款支票付給 Chinatown Service Center，並在備註欄註明「LA Fire」，郵寄支票，請寄至：Chinatown Service Center, 711 W. College Street, Suite 388 Los Angeles, CA 90012；網上捐獻，請鏈結cscla.org。

中華會館: 有意捐款可聯繫中華會館主席聶澤英：626-383-1826。

南加州台大校友會（基金會）：捐款方式1：以 Zelle 轉帳 ，收款人： [email protected]，Zelle付款時請註明:Funds for fire relief in SOCAL

捐款方式2： 以支票付款抬頭為 : NTUASC Foundation，支票需註明: Funds for fire relief in SOCAL，寄至：NTUASC Foundation，1031 EL Sur Ave.Arcadia, CA 91006

美國環球演藝中心（Universal Performing Arts Center，UPAC）：捐款Zelle轉帳，收款人：[email protected]，帳戶：Universal Performing Arts Center。