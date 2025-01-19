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年節展／迴聲樂隊燃爆全場 演繹日本動漫經典

記者邵敏／洛杉磯即時報導
迴聲樂隊是一支專注於翻唱日本流行、動漫音樂的樂團。（受訪者提供）
迴聲樂隊是一支專注於翻唱日本流行、動漫音樂的樂團。（受訪者提供）

迴聲樂隊（Echoheart Band）是洛杉磯一支專注於翻唱日本流行、動漫音樂 (J-POP, Anisong) 的樂團，在世界日報主辦的迎春年節展上燃爆全場，演繹動漫迷耳熟能詳的經典曲目。

樂隊成員包括主唱葉子、吉他手Jim和Irene、貝斯手Tiffany、以及鼓手阿濤。因對動漫和音樂的共同熱愛，這些年輕人走到一起，經常受邀在各類動漫展上演出。迴聲樂隊為此次世報年節展，準備了一套表演清單，涵蓋經典與當代人氣日本樂團和動漫主題曲，包括人氣動畫死神的片頭曲《After Dark》等多支曲目。

樂隊演繹的《孤獨搖滾！Re:Re:》是一部描寫內向的吉他少女與樂隊夥伴一同成長，並用音樂治癒孤獨與不安的青春音樂動漫。人氣動畫迷宮飯的片尾曲《閃閃的灰》，迷宮飯是一部將美食與奇幻冒險結合的動漫，講述冒險者們在迷宮中烹飪魔物維生的奇趣故事。另外，樂隊還將表演日本音樂雙人組合Yorushika的《itte》、《老人與海》，以抒情且富有詩意的歌詞，融合搖滾與電子元素，歌曲探討青春、愛情與內心情感，帶有強烈的敘事性。

迴聲樂隊成員Irene認為，動漫文化早已超越國界，成為全球年輕人的共同語言。春節是象徵團圓與希望的節日，動漫音樂承載著相似的情感共鳴。參加春節活動，不僅分享音樂，更是藉由動漫文化，拉近不同文化圈層的距離，相信這場演出能讓各族裔觀眾在歡樂的氛圍中，感受動漫音樂帶來的力量和情感聯繫。

年節展╱世報蒙市年節展開幕嘉賓雲集 各族裔齊聚滿載而歸

迴聲樂隊在世報節展上，演繹動漫迷耳熟能詳的經典曲目。（受訪者提供）
迴聲樂隊在世報節展上，演繹動漫迷耳熟能詳的經典曲目。（受訪者提供）

動漫 日本 洛杉磯

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