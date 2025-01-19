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世報蒙市年節展開幕嘉賓雲集 各族裔齊聚滿載而歸

記者張宏／蒙特利公園市報導
排隊的長龍跨越幾條街。（記者張宏／攝影）
排隊的長龍跨越幾條街。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報、蒙特利公園市政府及蒙市商業發展委員會共同主辦的「蛇年迎春年節展」1月18日在蒙市嘉偉大街(Garvey Ave)登場，活動匯集四面八方湧來的不同族裔，大家享受美食、精采節目和各種資訊。商家大呼今年比去年買氣更強，民眾則笑逐顏開，滿載而歸。此活動19日(周日)將持續。

影音來源：記者劉子為

「迎春年節展」今年設立200個特色攤位，涵蓋年貨、伴手禮等，還匯集亞洲各地美食，有冰糖葫蘆、冰品飲品等。亞凱迪亞華人Lily李和朋友滿載而歸，她表示，這是第二年參與年節展，這裡是洛杉磯年味最濃郁的地方，忍不住買了數百元年貨。

亞凱迪亞華人Lily李（右）和朋友滿載而歸。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞華人Lily李（右）和朋友滿載而歸。（記者張宏／攝影）
年節展18日全天活動人潮不斷。（記者高梓原/攝影）
年節展18日全天活動人潮不斷。（記者高梓原/攝影）

世報蛇年年節展開幕式嘉賓雲集，聯邦眾議員趙美心，加州眾議員方樹強、洛縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)代表、蒙市市長和市議員等一起送祝福、賀新年，願民眾四季平安、五福臨門、六六大順，體現族裔團結。活動主要贊助商全美銀行(US Bank)、中國信託銀行(CTBC)、Yaamava' Resort & Casino代表出席，Yaamava大客戶經理高彥表示，他們多年贊助年節展，因為其很多客人，都住在這個區域。賭場在春節期間舉辦任賢齊演唱會和抽獎活動，且和拉斯維加斯的Palms酒店共享同等福利。

商家攤位買氣高漲。（記者張宏／攝影）
商家攤位買氣高漲。（記者張宏／攝影）

年節展設有多個年貨區，許多民眾積極購買。大昌貿易公司攤位前，民眾大排長龍買氣高漲，公司總裁雷植灼親自上陣，他表示，今年買氣更盛，尤其是公司的財神品牌，很符合年節氣氛，因此格外受歡迎。同時大昌還代理嘉頓、皇族等亞洲各地品牌。

現場華洋聚集，在蒙市長大的菲美混血Vdreidi一家在草地上品嚐美食。（記者張宏...
現場華洋聚集，在蒙市長大的菲美混血Vdreidi一家在草地上品嚐美食。（記者張宏／攝影）

活動中華洋聚集，在蒙市長大的菲美混血Vdreidi一大家在草地上品嚐美食，她說，這是全家人第二次來年節展，覺得很有過年氣氛，且有很多美食可以品嘗，他們全家吃的非常開心。

洛杉磯國王（Los Angeles Kings）冰球隊拉拉隊員們現身活動。（記者...
洛杉磯國王（Los Angeles Kings）冰球隊拉拉隊員們現身活動。（記者張宏／攝影）

孩子最愛的迪士尼樂園，在靠近Alhambra大道的區域設置展位，園區大排長龍，孩子可在繪畫區繪畫，且有親子合影區。今年還增加很多主流面孔，洛杉磯國王（Los Angeles Kings）冰球隊的拉拉隊員參與活動，球隊還提供簽名球衣、簽名球，作為19日大抽獎活動好禮。麥當勞則提供冰沙和飲品與大家分享，主流炸雞連鎖品牌Raising Cane's是首次參與年節展，現場免費發放檸檬汁為民眾解渴消暑。

全家人出遊。（記者張宏／攝影）
全家人出遊。（記者張宏／攝影）

華人喜愛的韓國超市H Mart連鎖超市，提供價值500美元和100美元的代金券，民眾只要在現場掃碼參與大抽獎活動，就有可能成為幸運兒。與此同時，除好吃好玩，還有各種法律、保險、旅遊、建材裝潢、求職等最新資訊，滿足與會者不同需求。

Yaamava大客戶經理高彥（左）接受世界日報洛杉磯社長于趾琴頒獎。（記者張宏／...
Yaamava大客戶經理高彥（左）接受世界日報洛杉磯社長于趾琴頒獎。（記者張宏／攝影）

除18日活動持續到晚上9時外，年節展19日(周日)將持續，時間是上午10時至晚7時。活動地點位蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口(Garvey Ave. & Garfield Ave)至嘉偉街、阿罕布拉街交口(Garvey Ave & Alhambra Ave)。現場免費停車、免費入場，蒙特利公園市將為民眾提供活動免費接駁服務，停靠地點包括: Barnes Park、Mark Kappel High School、 Repetto Elementary School、Ynez Elementary School，服務從上午10時至下午6時，歡迎民眾多加利用。

餐飲區現場蒸煮包子等美食。（記者張宏／攝影）
餐飲區現場蒸煮包子等美食。（記者張宏／攝影）
紅果兒玩偶。（記者張宏／攝影）
紅果兒玩偶。（記者張宏／攝影）
台灣香腸。（記者張宏／攝影）
台灣香腸。（記者張宏／攝影）
人們帶著寵物參與年節展。（記者張宏／攝影）
人們帶著寵物參與年節展。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市 洛杉磯 眾議員

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蛇年迎春年節展 僑領、政要送祝福

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