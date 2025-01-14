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可怕的巧合 華人屋燒毀與入住同一天

記者王若然／洛杉磯市即時報導
吳如真位於「太平洋帕利塞德」的房屋被大火吞噬前後。（吳如真提供）
吳如真位於「太平洋帕利塞德」的房屋被大火吞噬前後。（吳如真提供）

本次洛杉磯縣多場野火發生後，慈濟志工吳如真在第一時間投入救援災民第一線。但吳如真也是寶馬山野火（Palisades Fire）的受害人。1月7日，她在「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）住了44年的房子被山火付諸一炬，而她44年前搬入此房也是1月7日。

吳如真介紹，她在1981年1月7日搬進那處房子，入住了44年整，而當地山上起火是2025年1月7日。吳如真回憶，那本是一個普通的日子，上午8、9時，她照常去慈濟西洛杉磯聯絡處辦公室。上午10至11時，女兒打電話來，稱住房遭遇野火，不要回去。她家附近被警戒線攔住，直至13日，她都沒有回去看過房子。

吳如真說，有一些鄰居或者騎腳踏車的年輕人去看過房子，並拍了視頻給她。視頻中，原本明亮精緻的房子，如今只剩下磚塊院牆。她說，在這裡居住了幾十年，遇到過多起大大小小的野火，不過都發生在山上都被撲滅了，「這次真沒想到會燒到平地來。」

吳如真13日說，「現在的心情蠻平靜。」在慈濟做了30年志工的她表示，看到過很多人生的起起伏伏，當自己遇到災難的時候，心情比普通人平靜。她說，幸運的是她的房子有保險，原來的房價約250萬美元，但不清楚將來可以獲得多少理賠款。目前她暫住在位於西洛杉磯女兒家。

面對未來，吳如真說「沒有頭緒。」她說原本這套房子是留給孫子來寶馬山高中讀書的，如今這所高中被燒了30%，還不知道是否要重建。對於「太平洋帕利塞德」的災民，如今一切都是未知，她表示一直很喜歡這裡的風景和環境，希望有人可以帶領大家重建，讓社區回到從前。

雖然家沒有了，但吳如真並沒有被擊垮，依然保持幫助他人的善心。身為慈濟西洛杉磯聯絡處的負責人，她將團結其他慈濟志工，在災區設立慈濟西洛杉磯服務處，繼續幫助災區人民。

寶馬山野火被認為是洛杉磯歷史上破壞力最強的野火，截至14日上午，該野火已經延燒2萬3713英畝，摧毀建築超過萬座，野火控制面積約17%。除外，發生在艾塔迪那（Altadena）和巴沙迪那（Pasadena）附近的伊頓野火（Eaton Fire）延燒面積約1萬4117英畝，摧毀超過7000座建築，控制面積35%。

洛杉磯 慈濟 山火

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