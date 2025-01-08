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南加火災命案 華裔女醫師疑遭謀殺 上身有外傷

記者趙健/即時報導
聖瑪利諾一處民宅6日上午起火，消防人員滅火後在屋內發現一具女屍。（取自谷歌地圖）
聖瑪利諾一處民宅6日上午起火，消防人員滅火後在屋內發現一具女屍。（取自谷歌地圖）

巴沙迪那星報報導，當局表示，6日上午在聖瑪利諾起火民宅內發現的女性死者被確定是遭到謀殺。

洛縣警局巡官Steve De Jong告訴巴沙迪那星報，死者上半身有外傷，該女子的死亡已被定為謀殺。但他補充說，死亡原因尚未公布，有待法醫辦公室的進一步調查。

De Jong表示，警方還在試圖確定兇手使用的武器種類。目前尚無人被捕。

截至周三下午發稿，法醫辦公室仍未公開該女子的身分。據本報調查，死者為菲律賓華裔，生前是一名內分泌科醫師。

警方表示，一名據信是受害女子丈夫的51歲男子告訴調查人員，火災發生時，他帶著兩個16歲的雙胞胎兒子去參加棒球訓練，回來後才發現家中著火了。據當地居民消息，死者丈夫是馬來西亞裔

同住一條街的華人鄰居表示，從外面看，並未發現房屋有明顯的火災痕跡。警方表示，消防人員在房屋靠裡側的房間撲滅了火，並發現屍體。

警方表示，該住宅曾有過小額盜竊及野生動物的報告記錄，但並未涉及家庭暴力案件。

任何了解此案信息的人可致電洛縣警局兇殺組：323-890-5500。匿名舉報者可以撥打滅罪熱線 1-800-222-8477或訪問lacrimestoppers.org。

洛縣 亞裔 華人

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