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好市多年貨盤點 新上架超多亞洲零食

記者王若然／阿蘇薩即時報導
法國巧克力品牌Chocmod推出新年禮盒裝的松露巧克力，售價8.99美元一盒。（記者王若然／攝影）
法國巧克力品牌Chocmod推出新年禮盒裝的松露巧克力，售價8.99美元一盒。（記者王若然／攝影）

正值元旦假日以及即將到來的農曆新年，南加州好市多（Costco）近日新上新多種亞洲零食和禮盒。這些零食和禮盒都是華人喜愛的口味，不僅滿足「華人胃」，並且設計有蛇年圖案，彰顯華人文化習俗，表裡合一。

記者王若然／製作

12月31日，位於洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）市的好市多十分熱鬧。2024年最後一天，人們都忙著置辦年貨，歡歡喜喜跨年。在好市多食品區，新上架的亞洲零食、禮盒被擺放在了顯眼位置，吸引了不少顧客駐足。

首先，有多種新年禮盒供民眾選擇。法國巧克力品牌Chocmod推出新年禮盒松露巧克力，售價8.99美元一盒。盒子外觀是龍的形象，十分可愛、喜慶。Chocmod推出的另一種包裝的松露巧克力是熱賣產品，每年都會在好市多上架。Houdini食品公司推出的零食大禮包，售價49.49美元，裡面包含瑞士蓮巧克力、Meji餅乾等，很大一份，包裝精美，裡面有不少零食都是熱賣單品，送禮很有面子。Isabelle蛇年禮盒小點心，一盒23.99美元，裡面有三種口味的點心：印有蛇形圖案的抹茶紅豆糕點、芋頭酥以及冰皮糕點共12個。此外，還有售價59.99美元的山珍菌菇禮盒，適合送給注重養生的朋友。

此外，除了包裝精美的禮盒新品，好市多還在元旦和農曆年關頭推出不少新的點心零食，包括17.99美元一盒的金華芋頭蛋黃酥，還有同樣價格的金華原味蛋黃酥。雪之戀巧克力鳳梨酥，售價7.99美元一盒，裡面有16個。此外還有台灣生產的喜福樓年糕，售價14.69元。以及雪之戀芒果凍、澳門核桃酥等。

除了新推出的亞洲零食，一些常駐零食貨源充足，適合在節假日與朋友家人分享，包括老楊鹹蛋黃餅乾、韓國高麗蔘飲料、日式炭燒蝦餅、「旭日」松花鴨皮蛋。

除了吃的，好市多還推出了蛇年一次性盤子和紙巾套裝，紅色的背景上印有燈籠、煙花、蛇，在家中舉辦跨年聚會時使用，很有過年的氣氛。一個套裝包含100個盤子和100張紙巾，可以在微波爐中使用，售價28.99美元。還有好市多自營品牌Kirkland推出的蛇年威士忌酒，售價48.88美元。

相同商品在不同的好市多門店，價格可能略有差異。而每家店上架的商品種類、數量以及售罄速度不同，不是每家店都有本文提及的商品，消費者可以打電話給當地好市多詢問。

Isabelle蛇年禮盒小點心，一盒23.99美元。（記者王若然／攝影）
Isabelle蛇年禮盒小點心，一盒23.99美元。（記者王若然／攝影）

好市多 華人 跨年

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