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聯準會2025降息 現在定存划算？要存多少？

編譯胡立宗／即時報導
專家建議，先分析自己的三個條件後，再考慮放多少錢到定存。圖為示意圖。（Pexels）
專家建議，先分析自己的三個條件後，再考慮放多少錢到定存。圖為示意圖。（Pexels）

聯準會（Fed）預計2025年將調低基準利率兩次，目前部分銀行提供的接近5%高利定存（CD）或許是個不錯的理財選項。不過專家建議，先分析自己的三個條件後，再考慮放多少錢到定存。

第一是，手邊是否有可以支應六個月開銷的準備金。第二是，人生目前階段可預期的開銷。第三，除定存外，有沒有更適合的理財管道？因為金融機構願意提供高利息的定存，當然希望你放得越久越好，因此提前解約的違約金，甚至可能吃掉部分本金。

CBS News訪問「Conners Wealth Management」的創辦人兼總經理Steven Conners，「Rocket Dollar」的共同創辦人Henry Yoshida，「Aspiriant」的資深財富管理師 Teresa Greenip等人，得出三點心得：

首先，定存不能只看收益，還要看自己目前的生活所需；最好是將每月收入的10%存入長期退休投資（long-term retirement investments）後，再考慮定存；

其次，定存不是準備金，因為一旦放進定存，提前領出往往得不償失。因此要準備三至六個月的緊急款（emergency fund），以因應不時之需，其餘的款項，再考慮投資定存；

最後，開始定存前，先把利率比定存還高的欠債還清，卡債、車貸、學貸等。

另外還有三個準備動作：

1・建立緊急準備金

這筆錢是未來三至六個月一旦發生意外開支時的救急錢，生活都不夠用，或是準備金過低的人。專家認為，定存不會是優先選項。只有當準備金夠的時候，再來考慮定存。

2・考慮未來開銷

如果是年輕人，就需要考慮學費或醫藥費，現金需求更高。不過為了買房，定存是個不錯的選項。如果已經退休，定存就是增加收入的作法。同時也要考慮平時的收入與消費習慣，才能找出最適合定存比例。特別應該考慮，哪些變化可能影響收入，以及近期內可能出現的需求。

3・定存與其他管道並重

專家強調，定存應該與其他理財方式一起運用，貨幣市場帳戶就會比放定存更容易動用，還有高收益儲蓄帳戶，或貨幣市場基金。

最後則是老化，貨比三家不吃虧。多看幾家銀行再決定要不要開定存帳戶，還有要特別仔細看合約中的「小字」。另外，有些定存會設定階段式利率，期滿後未再續約，會自動轉成低利存款。

利率 投資 退休

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