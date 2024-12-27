南加沿海周末掀高浪 氣象局警告岸邊風險大

洛縣海灘周末將迎高浪危險，氣象局籲民眾遠離水面、避免高風險活動。（取材至abc7電視台）

洛杉磯 縣海灘預計12月27日（周五）起至整個周末將面臨異常高浪侵襲，美國國家氣象局已發布海灘危險聲明，警告民眾海邊活動務必提高警覺。

氣象局表示，周日下午洛縣 沿海地 區可能出現海浪高達4至6英尺的情況，特別是面向西方的海灘，容易引發「危險的離岸流與碎浪」。當局指出，期間「溺水風險大增」，「離岸流可迅速將游泳者或衝浪者拖入深海，巨浪則可能將人從沙灘或岩石上沖走，甚至導致靠岸的小型船隻翻覆。」氣象局建議民眾遠離水面，若須涉水，應選擇在有救生員值守的海灘活動，並避免接近岩石碼頭，以防意外發生。

與此同時，國家氣象局針對聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）中部沿海地區，發布高衝浪警告，警告有效至周日下午4時，期間海浪可能高達10至15英尺。范杜拉縣（Ventura County）也受到影響，預計將迎來7至11英尺的巨浪。當局呼籲有計畫前往海邊的民眾提高警惕，避免參與高風險活動，並遵守相關安全指引，確保人身安全。