「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

好市多60個裝的白色雞蛋價格13.59美元，短時間上漲三、四成。（記者邵敏／攝影）

正值聖誕、新年假期，洛杉磯地區華人卻為雞蛋 價格飆漲發愁。一些華人超市 的蛋價，已高達一打十二、三美元，嚇退正在為節日準備食材的消費者。而以價廉物美著稱的好市多 雞蛋，短短幾周內，價格上漲幅度高達三、四成。

洛杉磯縣華人聚居區亞凱迪亞市（Arcadia）居民James張，日前在某華資超市購置年貨，他驚訝看到貨架上的雞蛋價格超乎想像，「一打雞蛋12個，竟然要十二、三美元，平均一個蛋一元多，這也太貴了。」雖說當天雞蛋有很多品種，但幾乎每打價格都在十美元以上。James說他很少在華人超市買雞蛋，感覺價格普遍比較貴，只是沒想到「會貴得這麼離譜。」

很多華人選擇在好市多（Costco）購買大盒裝雞蛋，價廉物美。但Alice陳12月20日前往阿蘇薩（ Azusa）的好市多，發現雞蛋價格與幾周前相比，幾乎上漲三、四成。Alice表示，當天60個裝的白色雞蛋價格是13.59美元，但她記得幾周前買同樣的雞蛋，價格不到10美元。20日當天，好市多褐色雞蛋24個7.89美元，也比平時價格高出不少，Alice說：「盡管這里的雞蛋現在也不便宜，我還是買了三、四盒囤著，總比其他超市划算些，接下來說不定蛋價更貴。」

就連人們喜歡的平價超市Aldi，雞蛋價格最近也不再平價。有華人稱，Aldi最近一打雞蛋價格都在4美元以上，「平時都是兩元多一打，現在幾乎翻一倍。」據稱，Trader Joe's超市如今最熱銷的商品就是雞蛋，多家分店的雞蛋貨架已被掃空，讓許多消費者失望而歸。

蛋價飆漲的背後，主要是因為禽流感爆發導致雞蛋產量銳減，同時臨近假期，消費者需要購買更多雞蛋，促使蛋價創下新高紀錄。自2022年爆發這波禽流感以來，病毒已導致49州撲殺近1億2300萬只雞及其他家禽。大宗商品交易數據供應商Expana公司表示，美國中西部18日大雞蛋平均批發價格，每打已達到5.57美元，比去年同期增長150%，超過前一次2022年12月創下的最高紀錄，即每打5.46美元。