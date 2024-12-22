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華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊細節曝光

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華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

記者邵敏／蒙特利公園市即時報導
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

洛杉磯縣蒙特利公園市上周發生華人自殺案，更多細節近日浮出水面。現場畫面顯示，當事人選擇在家庭旅館的公共區域上吊自殺；知情者透露，華人生活拮据、體弱多病；有人指出，自殺者生前還收到一張5000元的醫療帳單

當局證實這起悲劇，上吊自殺的是一名67歲的男性華人，名字信息至今尚未公布。此案發生在12月15日上午，地點位於蒙市阿罕布拉大道（Alhambra Ave）400號街區的一個家庭旅館內。

現場視頻顯示，華男在旅館公共區域的院子上吊自殺，案發時，旁邊還晾曬多件衣服。房東一早發現有東西懸掛，開始還以為是一件衣服，細看竟吊著一個人，畫面十分驚悚。這是一幢兩層公寓樓改建的家庭旅館，當事人生前住在一樓靠近樓梯口的單元內，選擇上吊的地方，緊挨著他居住的房間。

不願具名的知情人士透露，自殺華人並非網傳剛到美國的走線客，他來美已近20年，「大約是2003年至2006之間到美國，老家在中國天津，家中還有妻子、兒女。」多年來，這名華人只身一人在異國他鄉打拼，身體狀況不大好，腿腳也不利索。「他沒有固定工作，平時打一些零工，曾做過裝修工、餐廳服務生等」。

知情者還指出，當事人生活拮据，穿著簡樸，「幾乎沒見他穿新衣服」。他有時會去賭場，經常可以見到賭場寄來的信件，但最近很少出門，整天待在家庭旅館睡覺。同住的室友反映，事發前一天晚上還曾見過他，15日一早，室友被警察叫醒，才知道他已在院子上吊自殺。

據稱，這名華人生前曾在成人學校學習英文，同學提供的消息指出，他收到一張5000美元的醫療帳單，同學猜測他無力支付該帳單，或許是壓垮他的「稻草」之一，不過當局並未證實這個說法。對華人同胞的悲劇，坊間熱議其自殺原因，對當事人的走投無路唏噓不已。

悲劇發生的這個家庭旅館，共有十幾個單元，每個單元有兩至三間臥室，七、八人擠在一起。記者現場觀察，公寓樓里居住人數眾多，基本都是華人，每個房間有多張床鋪，床和床之間用布簾隔開。旅館租金每晚15元至18元不等，但一些人還是無力支付。

類似的家庭旅館在當地並不少見，有些旅館一室戶型的房間，甚至居住多達12人。2022年8月，蒙市當局曾對一個家庭旅館突襲檢查，發現至少24個房間存在過度擁擠問題，24個單元內共有232張床，平均每個單元約10張床。

人們居住在過度擁擠的空間，傳染性疾病、火災更易發生、還會導致心理壓力、睡眠障礙、酗酒和憂鬱等眾多心理健康問題。這些家庭旅館缺乏安全設施，但當局對這樣的現狀也深表無奈，因為這些旅館居住許多經濟困難的移民，如果沒有這些地方，他們就可能流落街頭，成為遊民中的一員。

有些旅館一室戶型房間，甚至居住多達12人。（記者邵敏／攝影）
有些旅館一室戶型房間，甚至居住多達12人。（記者邵敏／攝影）

華人 醫療帳單 蒙特利公園市

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