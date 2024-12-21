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川普稅改宏觀影響 擴大減稅力度加大財政壓力

記者王若然／洛杉磯即時報導
顧衍時會計師21日作客世界日報U視頻，從宏觀角度分析了川普政府稅改政策的影響。（世界日報U視頻）
顧衍時會計師21日作客世界日報U視頻，從宏觀角度分析了川普政府稅改政策的影響。（世界日報U視頻）

即將就職的美國總統當選人川普將對稅務政策調整，不僅會影響每個人的生活，還會影響美國經濟。克勤會計師事務所（Koo, Chow & Co. LLP）負責人顧衍時會計師21日作客世界日報U視頻，從宏觀角度分析了川普政府稅改政策的影響。

顧衍時表示，稅務政策是川普政府執政的重點之一。川普上台後，最可能的是進一步擴大減稅力度。例如降低企業稅，把2017年的稅收政策永久化。這種調整可能會帶來經濟的振興，也可能會引發政府赤字以及未來財政上更大的壓力。

川普將通過提高進口關稅來振興經濟，但是若與其他國家發生貿易關稅摩擦，也會給經濟帶來一定壓力。過於強硬將會提高進口商品的成本，消費者購買商品的價格將越來越高。美元匯率提升，將有助於進口商品，但會給出口商品造成壓力。

川普政府支持化工能源產業，會放寬石油、天然氣開採限制，將有助於穩定汽油供應量，穩定油價。不過油價的變動受多方面因素影響，全球其他地區的不穩定也會造成油價波動。

通膨仍是川普執政時期的大問題。有報告顯示近幾年各國有GDP放緩的趨勢，加上貿易政策變化，美國人口老化問題，都將會影響消費者信心，將是新政府施政的新挑戰。

顧會計師是克勤會計師事務所創始人，擁有40多年的專業經驗，並曾任教於多所國際知名大學，如洛杉磯加州大學(UCLA)及北京大學等。他也曾擔任美國眾議院共和黨財稅委員會委員，並為中國稅務體制改革作出了重要貢獻。

川普 油價 關稅

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