丁言愉、赫喬治宣誓就職聖蓋博市議員

伍國慶（中）頒發賀狀給丁言愉（左）與赫喬治。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）市議會17日舉辦了新議員就職典禮，連任成功的丁言愉（Tony Ding）和新當選的赫喬治（Jorge Herrera）宣誓成為聖蓋博市議員。

丁言愉以35.64%的第一名得票率成功連任，他在加州 25選區參議員佩瑞茲（Sasha Renee Perez）的主持下宣誓就職。丁言愉說，四年前他被選上市議員，當時還在疫情期，沒有舉辦就職典禮。這次有機會體驗隆重的就職典禮。他感謝支持他的選民、社區，他將繼續在公共安全，設施建設，執政透明度等方面努力，共同建立聖蓋博市美好的未來。

赫喬治今年以26.06%的得票率當選聖蓋博市議員，第二次參選成功。赫喬治在洛杉磯 縣估值官潘杰夫（Jeffrey Prang）的主持下宣誓就職。赫喬治介紹，感謝今年在競選期間出生的女兒，感謝不斷激勵他繼續前進的華裔妻子謝婷。他上任後，會在公共安全、基礎設施建設以及青年賦權三大領域努力。

當天，有眾多民選官員國會議員趙美心（Judy Chu）的代表伍國慶、加州眾議員方樹強（Mike Fong）以及眾多城市市議員到場祝賀並頒發賀狀，包括新當選的加州參議員佩瑞茲、洛杉磯縣估值官潘杰夫、阿罕布拉市議員Ross Maza，蒙特利公園市市長吳紹榮（Vinh T. Ngo），副市長楊安立，市議員羅霈霆，市議員黃泰平；亞凱迪亞市市長高卿、市議員王愛琳、鄭博仁等。

聖蓋博市前市議員John Harrington宣布卸任，他擔任該市市議員近14年，贏得了社區民眾的尊重。國會議員趙美心的代表、方樹強等眾多民選官員為其頒發了賀狀。John Harrington發表離職感言，他首先感謝了家人，讓他在市議會任職多年成為可能。他說，「在離開前，我想表達對過去一起與其他市議員達成的目標感到感激和欣慰。我學習了很多，成長了很多。市議員要永遠記得，我們代表的是居民的利益。我會繼續支持聖蓋博市議會堅持的價值觀。」