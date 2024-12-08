9日起 大洛杉磯地區接連數日大風降溫
國家氣象局8日表示，一場強烈且可能具有破壞性的聖塔安那焚風（Santa Ana winds）9日起橫掃大洛杉磯地區，可能持續數天。
氣象部門8日發布危險火災天氣紅旗警告。根據國家氣象預報，大洛杉磯地區山谷地區和山區從9日上午10時開始，至11日傍晚6時左右，都可能受本次聖塔安那焚風影響；9日下午2時至11日下午2時，馬里布和范杜拉縣海岸地區，也將受到大風影響。
聖塔安那焚風每年都會數次襲擊南加州地區，最高時速達55至60英里，造成樹木倒伏、車輛破壞、電杆折斷、供電中斷；高速路上垃圾飛舞，駕駛相當危險。民眾在大風期間出門，需非常小心。
天氣預報員表示，本周的聖塔安那焚風強勁，濕度極低，預計山區和聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita valleys）和聖費南度谷（San Fernando Valley）9日晚至10日早晨，最高風速將達每小時50至55英里。受大風影響，大洛杉磯地區在大風期間和之後將出現較大幅度降溫，大風期間溫度在華氏60度左右，風後上升至60度以上，但夜間溫度仍會低至40度左右，羚羊谷晚間最低可至30多甚至20多度。
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