9日起 大洛杉磯地區接連數日大風降溫

聖塔安那焚風幾乎每年都數次襲擊南加州，造成許多地區樹木倒伏，車輛破壞，供電中斷，高速路上垃圾飛舞，民眾在大風期間出門需非常小心。圖為資料照。（記者楊青/攝影）

國家氣象局8日表示，一場強烈且可能具有破壞性的聖塔安那焚風（Santa Ana winds）9日起橫掃大洛杉磯 地區，可能持續數天。

氣象部門8日發布危險火災天氣紅旗警告。根據國家氣象預報，大洛杉磯地區山谷地區和山區從9日上午10時開始，至11日傍晚6時左右，都可能受本次聖塔安那焚風影響；9日下午2時至11日下午2時，馬里布和范杜拉縣海岸地區，也將受到大風影響。

聖塔安那焚風每年都會數次襲擊南加州 地區，最高時速達55至60英里，造成樹木倒伏、車輛破壞、電杆折斷、供電中斷；高速路上垃圾飛舞，駕駛相當危險。民眾在大風期間出門，需非常小心。