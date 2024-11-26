華航攜手「五桐號」甜點飲品美食新體驗

華航攜手台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」，為從台灣出發的旅客，提供商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙等旅客高端美食體驗。（華航提供）

華航升級北美出發航線的機上體驗，為不同艙等提供美食，且攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品。中華航空不斷提升客人在飛機上的各種體驗，包括不同出發地提供特色美食，且和網紅品牌合作推出限定飲料和甜點，還推出聯名旅行包。

（影音來源：記者張宏）

華航美洲地區行銷副理林懷卿表示，對於從台灣出發的旅客，華航攜手台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」，提供商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙等旅客高端美食體驗。米其林主廚陳偉強設計的專屬菜單將「私房菜」搬上雲端 ，讓旅客在3萬英尺高空享受星級料理。此外，華航攜手米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」，推出高端素食料理，以健康、環保的理念設計純素食菜單，堅持使用天然、在地食材，讓旅客享受純淨、健康的用餐體驗。頂級餐飲服務不僅滿足旅客味蕾，亦展現華航對環境保護的承諾，讓旅客在高空盡情享受無負擔的精緻美食。

他說，華航將分階段於所有航線經濟艙全面導入100%環保再製不鏽鋼餐具。這項升級不僅顯示華航致力於優化旅客的用餐品質，更是落實減碳 與減少塑膠廢棄物的具體行動。體現出華航對環境保護的承諾，同時也符合 ESG 永續發展目標，讓旅客享用美食的同時，為保護地球的永續發展盡一份心力。

華航還攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品，為旅客提供獨特的空中茶飲體驗。此次合作的產品包括以吉伊卡哇（CHIIKAWA）角色為主題的日式甜品，包裝設計令人討喜，廣受各年齡層旅客好評和喜愛，大家也可在華航的eMall購買。

華航的長程航班的豪華經濟艙有布列塔尼酥，經濟艙則提供抹茶紅豆Q心銅鑼燒，桃園飛往日本的航班經濟艙亦提供抹茶達克瓦茲。此外，華航亦推出以台灣特色茶飲為基底的氣泡飲及雪餅等甜品，讓旅客在旅途中享受更豐富的味覺體驗，與吉伊卡哇一起療癒心靈。華航與奢華潮流品牌MOSCHINO跨界合作，為豪華商務艙旅客推出全新機上雙色旅行包，結合時尚設計與實用功能，並精選高端護理用品滿足不同艙等需求。內含摩洛哥品牌MOROCCANOIL護膚系列及護髮精油等產品，並附贈環保材質製成配件，如牙刷組、眼罩與耳塞，彰顯對環境承諾。豪華經濟艙則聯名加拿大 休閒品牌Roots，推出以小木屋為靈感的旅行包，溫暖的紅白灰配色營造出如家的舒適氛圍。