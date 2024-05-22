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洛城七旬長者夫婦麥當勞外被遊民暴打 腦死

洛杉磯訊
洛杉磯一位74歲長者和他的妻子，在麥當勞得來速遭到遊民暴力攻擊，導致妻子腦死。（GoFundMe）
洛杉磯一位74歲長者和他的妻子，在麥當勞得來速遭到遊民暴力攻擊，導致妻子腦死。（GoFundMe）

據KTLA電視台報導，一位74歲長者和他的妻子，在麥當勞得來速（Drive Thru）遭遊民暴力攻擊，導致妻子腦死。然而事發後，施暴者僅被指控輕罪（misdemeanor）。

視頻來源：現場監控、眾籌網站GoFuneMe，記者趙健/後製

20日晚上，受害者及其家屬召開記者會，呼籲當局為他們伸張正義。74歲的受害者埃爾南德斯(José Juan Rangel Hernández) 表示，當時他和妻子在洛杉市索托街(Soto Street)一家麥當勞得來速車道上停車，一名男性遊民突然開始透過沒有關閉的窗戶毆打他，他於是下車進行自衛。

現場監視器畫面顯示，埃爾南德斯當時被穿著白色上衣的男子按倒在地，儘管他試圖反抗，但明顯處於極為不利的境地。而此時，埃爾南德斯的妻子、視力部分失明的瑪麗亞(Maria Vargas)下車，緩慢接近她的丈夫和陌生男子，試圖拉開他們。而此時，瑪麗亞突然被扭打中的陌生男子撞倒在地，頭撞在混凝土地面。

埃爾南德斯的家人表示，那個男人用身體撞倒瑪麗亞，導致她撞到頭後心臟病發作。55歲的瑪麗亞隨後被送往醫院，一周後出院，但由於一系列併發症需要再次入院。醫生告訴家人，瑪麗亞已經腦死，沒有康復的希望。

埃爾南德斯在談到和他結婚30年的妻子時，淚流滿面。 埃爾南德斯也受瘀傷、割傷和腦震盪。

埃爾南德斯的家人表示，該嫌犯只被指控犯有輕罪，出獄後可能還會攻擊他人。「正義在哪裡？根本沒有正義可言」。他們呼籲地方檢察官辦公室在該男子再次襲擊前，採取行動。

法律專家Alison Triessl在接受KTLA電視台採訪時表示，男嫌可能會重新入獄，如果瑪麗亞因摔倒受傷而死亡，本案被告實際上可能會被指控犯有重罪。即使他不一定有殺人意圖，但也可能會被指控犯有過失殺人的重罪，最高可在州監獄服刑四年。

埃爾南德斯的家人已在GoFundMe上發文，希望籌集資金獲得幫助。GoFundMe連接https://www.gofundme.com/f/help-for-elderly-couple-after-attack?attribution_id=sl:b393984d-a66a-490c-8575-24840d147c29&utm_campaign=p_lico+share-sheet-first-launch&utm_medium=copy_link&utm_source=customer

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