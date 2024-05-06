吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」

華人代購經常在好市多掃貨清倉物品，因為賣不掉可以退貨。（記者邵敏／攝影）

好市多 （Costco）承諾讓客戶100%滿意，否則就退款，顧客帶著吃剩的雞骨頭、枯死的植物，都可以退貨。好到難以置信的退貨政策，讓南加華人 代購在這里找到「生財之道」，經常掃貨清倉物品，賣不掉就拿去退貨。

根據Reddit社群上分享的消息，有人在好市多退還一盆枯萎植物。從照片上看，那是一株已經死去的聖誕裝飾植物「一品紅」，花朵枯萎下垂，早已失去鮮豔色彩。退貨者將這盆植物放入垃圾袋，她應該知道退還後的商品，肯定會被丟棄。對於這則退貨事例，有人評論說他也看到類似現象，一些顧客在好市多購買聖誕樹，過完節就拿到店里退貨，如此享受每年免費聖誕樹。

除退還枯萎植物、節後聖誕樹外，一名女子在沒有收據的情況下，退回已使用兩、三年的沙發，這件事也曾在網絡上引起熱議。還有更瘋狂的退貨事件，感恩節過後，消費者退回兩只吃剩下的火雞骨頭，目擊者對此表示震驚，「顯然他們已經吃完一頓大餐，就把這些剩菜都退回來」。

一位自稱是好市多員工，在Reddit帖子中描述有顧客經常退鮮花。一位女士每次都會在一周後歸還丈夫給她買的玫瑰花，並表示這些玫瑰的保存時間沒有預期那麼長。同樣的情況發生六、七次後，好市多經理指出，如果顧客對好市多的玫瑰花不滿意，可以考慮換一家花店。這名女顧客隨後打電話投訴，結果好市多高層表示，將繼續無條件接受商品退貨。

好市多員工在Reddit貼文中表示，濫用退貨政策，可能會被取消會員資格，退貨率達到60%至70%的顧客，將被標記，如果這種行為繼續下去，他們可能會被禁止進入商店。但好市多高層似乎不同意這種說法，堅持讓客戶100%滿意。對社交媒體上的這些帖子，好市多公司沒有發表置評。

一名不願具名的南加華人代購表示，他們經常在好市多尋寶，一看到暢銷商品清倉打折，便毫不猶豫「掃貨」，店裡有限購政策時，他們就會多次入店購買，因為不用擔心賣不掉，放再長久的商品，最後都可以免費退貨。這名代購補充說，「其他大部分商店，都有規定期限的退貨時間，即使價格很便宜，我們也不願囤貨，唯有好市多，再多的量也可以囤貨」。