河濱加大與挺巴學生達成和平協議

學生要求學校將其資產投資從以色列企業、與以色列有關聯的公司和武器製造商中剝離。

據CBS電視台報導，河濱加大3日與支持巴勒斯坦的學生領袖達成協議，並對被佔的校園區域進行清場。

校方表示，會議頗有成效且文明，協議重點在於加州大學投資 透明度，以及成立一個工作小組，探討是否可將河濱加大的捐助基金管理權，從加州大學投資辦公室分離。

河濱加大的靜坐行動始於4月29日，訴求是大學應公開其投資和資金，停止投資涉嫌支持以色列對巴勒斯坦的佔領、施行種族隔離和種族滅絕的公司和機構。

在南加州，親巴勒斯坦抗議者在爾灣加大、洛加大、聖地牙哥加大及南加大 等學校均有行動。

其他校園並未有如此和平的談判。此前，暴力衝突在洛加大爆發，當時有超過200人被逮捕。而在南加大，警方日前下令拆除挺巴營地時，有93人被逮捕。

在河濱加大的協議信中，校長Kim Wilcox感謝校園社區「以耐心、通達和文明的方式，應對事件的複雜性」。

Wilcox說，這份協議並不能改變現實，加薩戰爭、反猶太主義、伊斯蘭恐懼症和其他形式的偏見和歧視仍然存在；但他就能夠如何解決這些複雜問題，進行富有建設性的和平對話表示感激。

河濱加大的完整協議條款如下：

•公開所有加州大學投資信息，將其發佈在河濱加大校園網上，並將隨加州大學披露更多信息，持續更新。其目標是完全披露投資組合中公司的清單和投資規模。

•校方同意組建工作小組，其中包括由聯合學生會（ASUCR）多樣性委員會指定的學生，和由學術委員會（Academic Senate）指定的教師，探討將河濱加大的捐贈基金，從加州大學投資辦公室的管理中撤出，並在考量那些參與軍火製造和運輸公司的情況下、以合乎大學財政和道德要求的方式進行投資。

•承諾與輔助服務的助理副校長每兩個月舉行會議，並按現有的產品審查流程，持續審查以色列公司Sabra的鷹嘴豆泥。

•商學院停止在牛津、古巴、越南、巴西、中國、埃及、約旦和以色列開展的全球項目。

•河濱加大將修改其所有遊學（Study Abroad）項目的審批流程，以確保符合加州大學的反歧視政策。