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南加大挺巴示威近百人被捕 華生捲入有違法風險

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南加大校園因抗議活動近百人被捕。（KTLA5電視台）
南加大校園因抗議活動近百人被捕。（KTLA5電視台）

巴以衝突戰火近日蔓延到美國校園，從哥倫比亞大學到南加大（USC），全美多所大學聲援巴勒斯坦的抗議活動，正在如火如荼中進行。南加大校園日前近百人被捕，專家告誡華人學生，如果捲入其中，以言論自由名義煽動暴力，恐怕會斷送自己的大好前程。

洛杉磯市警察局證實，親巴勒斯坦抗議者4月24日（周三）湧入南加大校園，導致93人因非法侵入被捕，尚無人員受傷報告。

24日上午，示威學生以及許多外來者，在南加大校園搭建帳篷，要求結束加薩戰爭。校園警察下令拆除帳篷時，緊張局勢升級。當天下午4時驅散令發布後，防暴警察開始在校園內逮捕、並驅散親巴勒斯坦抗議者。據一名活動人士稱，示威者在驅散過程中高呼「自由，巴勒斯坦」，並聲稱警察突襲營地、實施暴力逮捕。

從加州到東岸，全美各地校園抗議活動愈演愈烈。哥倫比亞大學華裔客座教授Chris Ching表示，哥大目前情況非常混亂，一些教授也參與抗議，有些教授則不敢去上班，學校已改上網課，很多人以言論自由為名義煽動暴力，造成恐慌局面。Ching指出，學校華裔學生眾多，對於如何保護自己，應該站在哪一方立場，他們非常困惑。據他所知，一些華人家長鼓勵孩子參加抗議活動，認為美國是一個言論自由的國度。

律師劉龍珠指出，美國憲法保護言論自由，但如果言論是為了煽動暴力革命，肯定不受憲法保護。他解釋，此前哥大多名參與活動的抗議者同樣被捕，這些學生可能被開除退學，美好前程將因此斷送，非常可惜。

劉龍珠表示，哥大被捕學生被檢控兩條罪名，一是擅闖領地，因為校方曾勒令一定期限內抗議者必須撤離校園，但他們不撤；另一項是在公共場合的不恰當行為影響他人，造成恐慌。這兩條罪名是否成立，目前尚在法律程序中。關於南加大被捕的近百名抗議者，截至發稿前，當局尚未公布具體細節。

劉龍珠告誡華生，不要因一時沖動魯莽捲入這場風潮，跟著抗議者發表煽動言論、參與扔瓶子、砸東西等不當行為，這些都不受法律保護，一輩子的美好前程恐怕會因此終止。他認為，巴以沖突就事論事，而不是簡單的挺猶太人或反對猶太人；學生抗議事件是法律問題，不是政治問題，不應被政治化，和平遊行是法律權利，但如果方式不對引發暴力就會觸犯法律。華人留學生如果因抗議被逮捕，再被學校取消學籍，將會失去簽證身份，成為非法滯留美國的黑戶，隨時面臨被遣返風險。

自從去年10月巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列，造成1100多人死亡、200多人質劫持，許多人至今仍未獲釋。隨後以色列發動軍事報復。親巴勒斯坦支持者稱，以色列目前的軍事行動是種族滅絕，並希望學校切斷與以色列政府有業務往來公司之間的關係。

Chris Ching教授表示，哥大情況混亂，已改網課。（受訪者提供）
Chris Ching教授表示，哥大情況混亂，已改網課。（受訪者提供）
劉龍珠指出，煽動暴力、武裝革命的言論不受憲法保護。（受訪者提供）
劉龍珠指出，煽動暴力、武裝革命的言論不受憲法保護。（受訪者提供）
親巴勒斯坦抗議者24日湧入南加大校園。（KTLA5電視台）
親巴勒斯坦抗議者24日湧入南加大校園。（KTLA5電視台）

南加大 巴勒斯坦 以色列

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