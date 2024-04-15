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長堤州大投資超億元建新宿舍 預計2026年完工

洛杉磯訊
長堤加州州立大學（CSULB）近日為新宿舍大樓建案舉行開工儀式。（CSULB）
長堤加州州立大學（CSULB）近日為新宿舍大樓建案舉行開工儀式。（CSULB）

長堤加州州立大學（CSULB）近日為新宿舍大樓建案舉行開工儀式。這項工程投資超億元，將於六月破土動工，預計2026年秋季完工。

根據CSULB發布的消息，新建學生宿舍是為了滿足更多學生對居住的需求；消除住房障礙並提供安全住房，是長堤住房承諾（Long Beach Housing Promise）的一部分。新宿舍建案共五層，占地10萬8000平方呎，設有424個床位，包括單人和雙人房間，其中404張床位將滿足校區內部分弱勢家庭學生對可負擔房屋的需要。

新宿舍大樓命名為La Playa，西班牙語意為「海灘」，位於Beach Dr.的北面，比鄰Hillside-Los Alamitos住宿大樓。據了解，新宿舍建案耗資1億1500萬元，部分資金來自加州SB183法案，目的是增加全州範圍的可負擔學生住房。CSULB從該法案獲撥款5300萬元，其餘部分來自校區住房基金。

該校校長康諾麗（Jane Close Conoley）表示，隨著校區現有住房設施老化，以及學生住宿的排隊名單不斷擴大，提供額外且可負擔的校內住房，是該校重中之重。

該校住宿與生活管理執行主任柯羅納（Corry Colonna）表示，新宿舍的床位不僅價格經濟適用，而且對急需住處的學生幫助很大。研究表明，在校區內居住的學生通常成績更好，獲得學分的速速更快，校園體驗也更好。

加州 長堤 投資

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