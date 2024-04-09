支持台灣加入世衛 台僑參與長堤柬埔寨文化節

「柬埔寨城鎮遊行和文化節」吸引了逾5000人參加，僑務委員溫玉玲組團以「支持台灣加入世衛組織」為訴求參與，提高了台灣國際能見度。（讀者提供）

由柬埔寨裔發起的「柬埔寨城鎮遊行和文化節」（Cambodia Town Parade and Culture Festival）4月7日（週日）在洛杉磯 縣長提市（Long Beach）舉行，吸引逾5000人共襄盛舉。由中華民國 僑務委員溫玉玲號召僑胞組成「Walk for TAIWAN」健走團，以「支持台灣加入世衛組織」為訴求，積極參與此次社區活動，希望藉此機會讓美國主流社區和不同族裔看見台灣，提高台灣的國際能見度。

遊行隊伍從安那罕街（Anaheim Street）及櫻桃路（Cherry Avenue）交叉口出發，沿途行經1.5英里，最終抵達麥克阿瑟公園（MacArthur Park）。溫玉玲表示，這是台灣社群首次參與柬埔寨文化節，備感榮幸。值得一提的是，即便面臨中共多方干預，洛杉磯柬埔寨裔的主要領袖仍然全力支持台灣的桃園市與長堤 市締結為姊妹市。在柬埔寨社區的鼎力支持下，兩市已建立了50年的姊妹市交流關係。

此次遊行，台灣僑民準備了印有「支持台灣加入世界衛生組織」標語的T-Shirts、橫幅與展板，希望藉由自發參與，展現台灣僑民積極參與國際組織的決心。遊行路線選在小柬埔寨的主要街道安納罕街，沿途林立著眾多柬埔寨餐館與商店，參與者不僅可以品嚐地道的柬埔寨美食，更能購買到各式傳統手工藝品與紀念品，感受異國風情。

透過參與這場別具意義的柬埔寨文化盛會，台灣僑民展現了積極融入在地社區、促進多元文化交流的努力，同時也為爭取台灣加入國際組織的目標勇敢發聲，期盼未來台灣能獲得更多國際社會的認同與支持。