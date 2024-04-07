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怪鄰居砸窗、隨地小便、騷擾他人 居民嚇到搬家

洛杉磯訊
監控視頻畫面捕捉到該男子在公寓樓隨地小便。（ktla)
監控視頻畫面捕捉到該男子在公寓樓隨地小便。（ktla)

洛杉磯長堤市（Long Beach）一棟公寓內的住戶經歷了數月的可怕事件和破壞行為，公寓樓內的一位鄰居長期在公共區域隨地小便、騷擾他人，還無故打碎鄰居家的窗戶。居民們叫苦連天，一些人甚至因此搬離了公寓。

根據居住在Gladys Avenue公寓的多位居民的說法，一名男子時常威脅他們，並打破了大樓內房屋的幾扇窗戶，鄰居們擔心他下一步會做什麼。一些住戶是公寓的房主，搬遷對他們來說更加困難。

該大樓居民表示，這名古怪的鄰居每月總會走出自己的公寓有一兩次，打破某戶的窗戶，然後再回到自己屋裡。另一位居民表示，出於對自身安全的擔心，她隨身攜帶了電擊槍(Taser)。居民表示不確定男子還會做出什麼楊的舉動，許多公寓裡的女士感覺自己出門取郵件、倒垃圾都不安全，只能隨時保持警惕。

目前已有多起針對該男子的投訴。 鄰居們表示，他們曾發現他在公共區域小便、砸碎公寓和車窗，以及與居民言語搭訕。最近的事件發生在上周，鄰居稱嫌疑人打破了幾扇窗戶。該男子雖被警方帶走，但不久後又回來了。

大樓居民表示，該男子擁有這間公寓約20年，但最近才搬回公寓。樓內多名居民已對該男子提出限制令。

公寓樓的房主協會正在採取法律行動，長堤市警方也已多次對該大樓做出回應，但鄰居擔心該男子的行為會繼續惡化。為了躲避該男子的行為，過去三個月已有四名鄰居搬離大樓。

居民被打破的窗戶。（ktla)
居民被打破的窗戶。（ktla)

長堤 洛杉磯

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