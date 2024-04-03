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南加少女被父綁架爆槍戰 現場影片曝光引爭議

洛杉磯訊
嫌犯Anthony Graziano綁架了女兒Savanna Graziano，在嫌犯和警方的槍戰中，Savanna被警員擊斃。 （芳塔那警局）
嫌犯Anthony Graziano綁架了女兒Savanna Graziano，在嫌犯和警方的槍戰中，Savanna被警員擊斃。 （芳塔那警局）

最新影片顯示，2022年9月發生的一名謀殺罪嫌疑人與聖伯納汀諾縣警局（San Bernardino County Sheriff’s Department ）的槍戰中，嫌疑人被綁架的15歲女兒很可能死於警方槍口下。

（影片源自：Southern California News Group，記者子為後製）

這段視頻由南加州新聞集團（Southern California News Group）獲得。案發當時，15 歲薩凡娜(Savannah Graziano) 被父親安東尼（Anthony Graziano)綁架，南加多個縣發佈了用於尋找失蹤被拐兒童的安珀警報（Amber Alert），9月27日，安東尼的汽車在巴士度（Barstow）被聖伯納汀諾縣警局找到。安東尼被警車一路追捕長達45哩，女兒薩凡娜全程都在他的車。隨後安東尼和警方在Hesperia附近的I-15號公路上發生槍戰。

槍戰發生時，加州公路巡警局（CHP）派出的一輛直升飛機拍攝下了現場對峙畫面，安東尼與警員們交火，薩凡娜先是跪在地上，然後站起來，徑直走向一名警員。其中一名警員認出了薩凡娜，並告誡其餘警員不要向她開槍，他大聲喊到「停止！ 別再向她開槍了！」幾秒鐘後，薩凡娜被一名警員的槍擊中。最新透露的影片顯示，在薩凡娜被擊中前，似乎已經做出了投降的姿勢，以試圖挽救自己的生命時。薩凡娜在中槍後被送往當地醫院，在那裡被宣布死亡， 她的父親安東尼也在槍戰中喪生。

當時，槍擊事件發生後，聖伯納汀諾縣警局的警長迪克斯（Shannon Dicus）表示，薩凡娜在追捕過程中向警員開槍，她被槍擊時戴著戰術頭盔和背心。不過，根據最新影片，薩凡娜是否攜帶武器以及是否有向警員開槍還有存疑。在社媒上，許多看過影片的網友認為，警方應該為薩凡娜的死亡負責。

加州司法廳（California Department of Justice）目前正在調查薩凡娜的死亡事件，並表示在調查完成後會公開發佈報告。多家媒體已經聯繫聖伯納汀諾縣警局徵求說法，截至4月2日下午，均尚未得到回應。

最行影片顯示，Savanna在被警方擊中前似乎已做出投降姿勢。（芳塔那警局）
最行影片顯示，Savanna在被警方擊中前似乎已做出投降姿勢。（芳塔那警局）

加州 槍擊 南加

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