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南加華女涉嫌投毒案 喪失年幼兒女監護權

爾灣訊
攝影機記錄余月在丈夫飲料中加入化學溶液。（橙縣高等法院）
攝影機記錄余月在丈夫飲料中加入化學溶液。（橙縣高等法院）

南加橙縣爾灣華裔女子余月（Yue Emily Yu，音譯）涉嫌毒害丈夫一案，最新進展顯示，她已失去對兩個孩子的監護權，因為被指控虐待孩子，並讓他們在法庭上撒謊。年幼的女兒透露，擔心自己也會被母親殺死。

綜合多家媒體報導，45歲的余月是一名皮膚科醫生，她涉嫌在2022年7月，三次將清潔劑Drano倒入丈夫陳立春（Jack Lichun Chen，音譯）的飲料中。此後 ，案件進入漫長的法庭程序。

➤➤➤清潔劑毒害丈夫？南加華裔女醫否認

余月和丈夫育有一兒一女，11歲的女兒告訴學校，擔心母親會殺死自己，就像試圖殺死父親一樣。法官最近裁定余月失去對孩子的監護權。女孩還告訴學校的心理醫生，母親有時會用椅子毆打她，外祖母也會追打她和弟弟。法官批准陳立春的請求，將孩子與母親的互動限制在電話中。

據稱，余月還要求孩子在法庭上說謊。學校心理醫生的聲明指出，孩子在解釋說謊事件時淚流滿面，非常痛苦，如果她不說謊，媽媽就會生氣。心理醫生問為什麼這麼害怕媽媽生氣，孩子回答說，「如果她像對待爸爸那樣對我怎麼辦？」

案發前，余月一家4口住在爾灣價值270萬元的豪宅裡，這個家庭曾讓外人羨慕，女主人是加州執照內科、外科醫生，男主人是一名放射科醫生。余月曾就讀華盛頓大學（Washington University）醫學院，2010年成為加州認證皮膚科醫生，2021年獲得顯微皮膚外科手術認證。2002年4月開始，丈夫陳立春發現自己每天喝的茶有奇怪味道，之後他決定在廚房安裝秘密攝影機。2022年7月，攝影機至少三次記錄余月在丈夫飲料中，加入用於疏通下水道的化學溶液。

➤➤➤南加州華裔皮膚科女醫師對丈夫下毒 被起訴

案發後，嫌犯余月很快被捕，並在2023年4月被起訴，她以3萬元的保釋金出獄，被控三項投毒重罪、一項家庭毆打造成人身傷害的重罪，但余月堅稱自己無辜，只是把Drano和糖混合成一種液體，試圖解決家中的螞蟻問題。法官當時批准余月對孩子的臨時限制令，但她每周都有探視權。最近，因為女兒向學校心理醫生透露，母親迫使自己在法庭上撒謊，余月因此失去探視權。

學校的心理醫生在聲明中寫道：媽媽用手機給女兒打了幾行字，讓她說家裡Drano的用途，因為家裡有螞蟻，爸爸不會買螞蟻捕捉器。當心理醫生問孩子是否害怕媽媽會殺了自己時，11歲的女孩回答「是的」。余月否認自己強迫孩子說謊、虐待孩子的指控。檢察官指出，如果罪名成立，這名母親將在州監獄服刑至少8年。

據悉，余月和陳立春將於本月在法庭上進行離婚訴訟，5月嫌疑人余月將在橙縣刑事法庭出庭。

案發前，一家人住在爾灣價值270萬元的豪宅裡。（realtor.com）
案發前，一家人住在爾灣價值270萬元的豪宅裡。（realtor.com）
余月涉嫌毒害丈夫被控重罪。（橙縣高等法院）
余月涉嫌毒害丈夫被控重罪。（橙縣高等法院）

加州 橙縣 爾灣

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