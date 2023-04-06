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南加州華裔皮膚科女醫師對丈夫下毒 被起訴

記者啟鉻／橙縣即時報導
圖為余月作案時的視頻截圖。（KION）
圖為余月作案時的視頻截圖。（KION）

加州橙縣米慎維埃和市（Mission Viejo）一名華裔皮膚科女醫師（Dermatologist），近日因涉嫌毒害丈夫被捕。被告涉嫌用排污清潔劑倒在丈夫茶水中，導致受害者胃潰瘍。據5日最新消息，被告由大陪審團以多項重罪起訴。

根據橙縣地檢署，來自爾灣市的45歲華裔被告余月（Yue"Emily"Yu，譯音），被控三項投毒重罪和一項家庭毆打致人身傷害重罪。若所有罪名成立，她將面臨最高八年又八個月的牢刑。被告訂4月18日在聖塔安那法院（Central Justice Center ）過堂。

據稱，大陪審團有關被告被起訴的詳細內容5日已經開封，並要求被告向加州醫學委員會報告，委員會將決定被告今後是否可以繼續從事醫科職業。

根據起訴書，2022年4月上旬，余月的丈夫開始察覺每天他喝茶有特殊味道，而每次喝茶都是如此。為了弄清原因，他在爾灣市的家裡安裝監控攝像頭，希望獲得證據，查清茶水異味究竟是怎麼回事。7月11日和18日，以及25日，他看到監控視頻拍到太太余月從一瓶排污清潔劑中倒出一些，放到他喝的茶水中。他還蒐集了茶水樣本，並送交爾灣市警局報警。所蒐集的樣本後經過聯邦調查局（FBI）檢測，證實與排污清潔劑一致。

2022年8月4日晚，余月因涉嫌投毒被警方拘捕，後交三萬元保釋金釋放。據悉，余月與先生已結婚十年，住宅價值高達250萬元。兩人有兩個孩子。余月被捕後，丈夫Jack Chen提出離婚文件，並要求法庭發布限制令，讓余月不得接近孩子們。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer ）表示，在家裡應該是每個人感覺最安全的地方。可是，一名有行醫資格的專業人員卻利用她先生的生活習慣來加以折磨，有目地的經常在茶水中加入有害人體健康的物質，令對方遭受痛苦。由於爾灣市警局全力偵辦此案，才使得投毒案水落石出，證據確鑿。也因為檢察官Diana King恪盡職守，盡職盡責，使本案成功提交大陪審團起訴。

據媒體先前報導，由於余月給丈夫投毒，導致對方受了嚴重內傷，但預計會康復。受害者也對警方說，他懷疑是妻子對自己下毒，所以在過去一個月裡都感覺不舒服。而正是基於這些症狀，他才對妻子產生懷疑，並安裝了監控攝像頭。而視頻錄下的證據，也證實他的懷疑。受害人報警後，警方隨後搜查夫妻兩人合住的居所，以涉嫌投毒將余月拘捕。雖然被告由大陪審團起訴所有罪名，但她的辯護律師西蒙斯表示，她不會認罪。

余月被捕後，她供職醫師的教會醫院發布聲明，稱已經獲悉警方逮捕行動，願意配合警方，同時表示，事件發生在爾灣市家庭，院方向社區保證，患者沒有受到任何影響。

圖為被告華裔皮膚科醫師余月。（KTLA）
圖為被告華裔皮膚科醫師余月。（KTLA）

爾灣 橙縣 加州

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