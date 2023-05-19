清潔劑毒害丈夫？華裔女醫否認

華裔醫生余月涉嫌在丈夫飲料中倒入清潔濟。（KCAL／CBSLA電視台畫面）

橙縣 米慎維埃和市（Mission Viejo）45歲皮膚科華裔 醫生余月（Yue "Emily" Yu，音譯），2022年7月涉嫌三度將清潔劑Drano倒入先生的飲料中，53歲的先生、放射科醫生傑克・陳（Jack Chen）因此出現胃潰瘍、消化道發炎等現象。余月被捕後遭控三項投毒重罪與一項身體傷害重罪，但是已經保釋的余月在5月18日的法院提審中否認犯行，兩造法庭大戰還將持續。

據KCAL電視台報導，整合兩造說詞，余月與陳先生在2012年成婚，並育有兩子。兩人在2022年開始談判離婚，其後先生對余月提出指控，稱他先是發現自己的茶水傳出異味，設置錄影機後拍到余月三度將清潔劑倒入他的杯子，因而引發他的腸胃道疾病。另外，先生還指控余月虐待他與兩個孩子，因此聲請保護令，禁止余月探視兩子。余月最近則反控先生未按期支付贍養費，兩人對孩子監護權的官司仍在進行之中。

余月的律師Scott Simmons稍早曾經質疑陳先生的動機，稱他發現離異的妻子「毒害」他，為何是先找律師、蒐證，而不是報警或求醫？並且Drano的氣味明顯且傷害力不強，陳先生為何察覺後還是照喝不誤？這些在開庭後自然會有答案。陳先生這造的說法則是，他直到2022年3、4月才察覺茶水中有異味，後來才發現腸胃道異狀，最後才發現一切源自余月的惡行。