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「168斷食法」流行 但醫學研究說反倒對心臟不好

編譯胡立宗／即時報導
168斷食法反倒不利健康。（本報資料照片）
168斷食法反倒不利健康。（本報資料照片）

「168斷食法」至今仍是減肥的熱門方法之一，也就是24小時的進食時間限制在8小時內，其他16個小時都不吃東西。雖然這類的「間歇性斷食法」，先前的研究曾經認為，除了減肥外，還能改善血壓、血糖與膽固醇，但是美國心臟協會（American Heart Association）發表的論文卻指出，長期遵循間歇性斷食法不但無益健康，還會大幅增加心血管疾病的發病機率。

心臟協會近日在芝加哥的會議中指出，研究人員對2萬名美國人進行了8至17年的長期追蹤，結果發現運用間歇斷食以減輕體重、改善健康的方法，不但會使一般人因心血管疾病導致死亡的風險增加91%，而且無法降低其他疾病導致死亡的風險。在已有癌症或心血管疾病者的身上，風險還比其他患者高66%。

報告指出，研究人員對於這個結果也感到意外，因為間歇斷食已經流行很久，但研究結果證明它不但無益健康，還會提高死亡風險。因此，與其8小時內吃完一天的食物量，然後忍受16小時的飢餓，不如每天平均地在12至16小時間進食，因為「間歇斷食對於延長壽命沒有幫助」。報告同時建議，在採行新的進食法前，都應該先與醫師商量。

心血管疾病 癌症 芝加哥

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