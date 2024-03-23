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長堤遊民性侵女患未遂 醫護合力擒凶伏法

洛杉磯訊
洛杉磯縣一脊椎按摩診所發生性侵未遂事件，57歲遊民闖入企圖性侵女患者未遂，嫌犯後來被診所員工制伏，警方已提出相關指控。（abc7電視台）
洛杉磯縣一脊椎按摩診所發生性侵未遂事件，57歲遊民闖入企圖性侵女患者未遂，嫌犯後來被診所員工制伏，警方已提出相關指控。（abc7電視台）

洛杉磯長堤市（Long Beach）一間脊椎按摩診所於3月18日（週一）發生一起性侵未遂事件。警方表示，57歲無家可歸男子桑森(Ernesto Sanson)當日中午闖入該診所，趁一名女性患者獨自接受治療時企圖性侵。所幸診所員工及時發現並合力制伏嫌犯，最終將其移交警方處理。目前，警方已經對桑森提出性侵未遂等相關指控。

根據診所負責人克萊門茨博士（Dr. Corey Clements）表示，該男子當天中午進入診所，詢問是否能接受按摩治療。當被告知無法接受治療後，並要求使用洗手間。此時，他注意到一名女患者正在獨自一室內進行復健治療，並在其不備時試圖對她進行性侵。女患者發現異常後轉身尖叫求助。聽到受害者呼救，診所員工立刻前往查看。第一位趕到的女員工見到桑森的行為後，震驚地質問他。桑森試圖逃跑時被絆倒，隨後圖逃離現場。

事發後，克萊門茨與其他員工立即採取行動，一方面安撫受害者，另一方面追捕嫌犯。據目擊者稱，桑森逃出診所後在安那罕街(Anaheim Street)向西逃竄企圖甩脫。克萊門茨與其他目擊者在繁忙的車流中穿梭，最終，在數個街區外的路口攔截了桑森，將其制伏並帶回診所。

回到診所後，克萊門茨博士將桑森帶到一間隔離房間，並安排另一名醫生守在門外，以保護其他人的安全。桑森在房間內的行為變得更加激烈，他高喊著不願返回監獄，並拿起房間內的鐵架作為武器。克萊門茨與其他兩名男醫生合力將桑森制服，並從他手中奪回了兇器，直到警方到達現場。受害女性在警員陪同下指認了施暴者桑森，嫌犯也被押上了警車。

據檢察官表示，被告桑森對其罪行供認不諱。事件發生後，該脊椎按摩診所也立即採取多項安全措施，包括增設門外照明和監控設備，並禁止非診所登記的患者使用衛生間，

這起案件在長提市社區內引發強烈反響。當地居民黃亞當（Adam Hoang）表示，他每週都會去該診所進行針灸和復健，對於發生這樣的事件感到非常震驚。而其他當地社區成員也紛紛呼籲警方加大打擊力度，以確保民眾就診時的安全與安心。

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