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慈濟綠都市生態園藝 帶動民眾參與環保

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
民眾紛紛在蔬果攤前駐足挑選心儀的農產品，尤其受到許多華人喜愛的蔬菜，如絲瓜、蘋果苦瓜等，成為熱門選擇。（記者張庭瑜/攝影）
民眾紛紛在蔬果攤前駐足挑選心儀的農產品，尤其受到許多華人喜愛的蔬菜，如絲瓜、蘋果苦瓜等，成為熱門選擇。（記者張庭瑜/攝影）

綠都市環保生態園藝活動3月16日（週六）在洛杉磯核桃市（Walnut）佛教慈濟教育志業基金會的生命科學農場舉行，活動內容豐富多元，包括園藝用品及植物苗木的販售、園藝講座、社區資源教育推廣及環保遊戲等，吸引眾多民眾熱情參與。

活動現場不僅販售各式多肉植物，還提供豐富多樣的果樹及蔬果盆栽，許多民眾特地推車前來，仔細挑選著心儀的盆栽植物；而園藝愛好者們更興致勃勃地討論著植物的特性與照料要點，彼此交流心得。

初次參加活動的劉小姐表示，自己本就對園藝充滿熱情，在朋友的推薦下來到現場，一下子就被琳瑯滿目的植物所吸引。在專業人士的指導下，劉小姐挑選了幾盆心儀的植物，還學到了不少實用的種植技巧，收穫滿滿。

而從事園藝業已有五年之久的攤主Katrina首次將其精心培育的多肉植物帶至現場販售，她表示，多肉植物以其耐旱、易照料的特性深受民眾喜愛，即使放置在大袋土中也能健康生長，不會造成困擾。作為活動中唯一專門販售多肉植物的攤位，Katrina對此次參展感到非常興奮，並期待與更多園藝愛好者面對面交流，分享彼此的經驗與心得。

慈濟美國教育基金會人文室主任杜賓表示，慈濟每年3月至9月均會舉辦兩次「綠都市環保生態園藝活動」，以推廣園藝生態及綠色植物對地球環境的貢獻。本次活動邀請16位園藝達人參與，帶來各式工具、肥料、果苗及菜苗，與民眾進行交流互動。

活動特色之一是在農場內舉辦四場園藝講座，由專家針對不同主題現場實地教學，深入淺出地傳授園藝知識。此外，慈濟亦設置攤位展示志工主導的農場運作模式及相關社會推廣活動，包括慈濟進食產品及教育基金會的推廣。活動還獲得社區單位如洛杉磯縣及環保垃圾公司的大力支持，分享最新環保知識；洛杉磯縣心理健康單位也提供了與生活息息相關的資訊。

而值得一提的是，慈濟生命科學農場近日榮獲「國家都市野生動物棲息地認證」，這項殊榮證明了即便位於人口密集的都會區，透過對植物、土壤及自然資源的周全管理，亦能創造出吸引野生動物築巢居住的和諧生態。過去一年多來，農場已成功吸引鳥類飛來下蛋，甚至有野兔產子。除了豐富的動植物生態，慈濟生命科學農場也為來訪的大人小孩提供了寓教於樂的自然體驗。

園藝課程針對肥料施作技巧的專題分享特別吸引眾多民眾拍照、攝影，也反映出人們對於實...
園藝課程針對肥料施作技巧的專題分享特別吸引眾多民眾拍照、攝影，也反映出人們對於實施有效且環保肥料使用方法以促進植物健康成長的迫切需求。（記者張庭瑜/攝影）
眾多熱心的園藝愛好者滿懷喜悅地扛著精心挑選的植物回家，期待在自己的生活空間中添加...
眾多熱心的園藝愛好者滿懷喜悅地扛著精心挑選的植物回家，期待在自己的生活空間中添加一抹綠意與生機。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 核桃 心理健康

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