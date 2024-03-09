2024奧斯卡「最佳國際影片」競猜

英國影片《利益區域》。（奧斯卡評審委員會）

2024年奧斯卡 金像獎10日揭曉前夕，「最佳國際影片花落誰家？」成為預測大熱門。今年最佳國際影片提名雖然中國缺席，但好萊塢資深華裔影評人表示，獲得提名的五部國際影片無論在內容、表演以及製作方面都有相當突破，評選結果令人期待。

洛杉磯資深華裔電影人和影評家安景夫介紹，參選奧斯卡國際影片必須符合兩條件：影片在美國以外製作，片長超過40分鐘，超過半數的對話為非英語，允許動畫片、紀錄片和長片參評。

國際長片初審委員會以無記名投票 方式從參選作品中選出15部初選入圍名單；再由國際長片提名委員會以無記名投票方式確定五部提名影片。

今年獲得提名的5部國際影片分別是：《利益區域》（The Zone of Interest，英）；《我是船長》（Io Capitano，義）；《完美的日子》（Perfect Days，日）；《絕地盟約》（Society of The Snow，西）；《教師休息室》（The Teacher's Lounge，德）。

安景夫認為，《利益區域》是2023年國際影壇一朵奇葩，它描述了二戰期間佔領波蘭的德軍奧斯韋茨集中營指揮官Hoss和妻子及5個孩子，在與集中營一牆之隔的美麗家園的幸福生活。這家人對牆外的槍聲、拷打聲，日夜焚燒猶太人的火光和濃煙熟視無睹，享受自家平靜幸福的生活。但Hoss不斷遷升主持更大的屠殺猶太人的集中營，妻子則不想離開苦心經營的家，夫妻矛盾越來越大。

編劇導演以冷眼觀察的長鏡頭，靜止鏡頭，配上集中營的聲音和焚燒爐的濃煙，記錄這段慘無人道的故事，勝過漫畫式的醜化，影片的視聽語言和特寫蒙太奇的敘事手法，得到國際電影節認可。

安景夫認為，這部獲得美國電影學藝術和科學學院「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳改編劇本」、「最佳國際故事片」等多項提名的外國影片，獲得最佳國際長片和最佳聲音獎可能性極高。

他認為，在外國影片最佳效果方面，與《利益區域》有得一拚的是義大利 影片《我是船長》，該講述兩個不滿16歲的西非少年懷著移民過好日子的夢想，歷盡艱辛從塞內加爾到義大利的故事，與近年全球性的移民遷移主題契合，符合奧斯卡評審悲天憐人的傳統情懷。

安景夫認為，由德國導演Wim Wenders導演的日本影片《完美的日子》，在五部獲提名的外語片中獨樹一格。影片塑造了清潔工Hirayama的「行禪修練」，認真過好每一天，工作全身心投入，對人友好相助，他滿足當下生活，晚上讀書，車裡聽音樂，用相機拍大樹和陽光，幫助離家的外甥女。但修行的難度和人生難處，依然不時困擾他的生活，他用「佛禪精神」繼續激勵自己。影片與趙婷的《無依之地》類似，再次向觀眾展現了東方文化中的道禪精神，打開了通往和睦美好的另一扇門。

西班牙影片《絕境盟約》講述的是1972年10月13日一架載有烏拉圭橄欖球隊和其它乘客的飛機在安第斯山失事，45名乘客29人得以倖存的故事。空難生還者在等待救援的十天中經歷飢餓、疾病、冰凍、雪崩，最後面臨同類相吃，在眾多災難片中獨樹一支。