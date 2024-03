2024奧斯卡「最佳國際影片」競猜

英國影片《利益區域》。(奧斯卡評審委員會)

2024年奧斯卡 金像獎10日揭曉前夕,「最佳國際影片花落誰家?」成為預測大熱門。今年最佳國際影片提名雖然中國缺席,但好萊塢資深華裔影評人表示,獲得提名的五部國際影片無論在內容、表演以及製作方面都有相當突破,評選結果令人期待。

洛杉磯資深華裔電影人和影評家安景夫介紹,參選奧斯卡國際影片必須符合兩條件:影片在美國以外製作,片長超過40分鐘,超過半數的對話為非英語,允許動畫片、紀錄片和長片參評。

國際長片初審委員會以無記名投票 方式從參選作品中選出15部初選入圍名單;再由國際長片提名委員會以無記名投票方式確定五部提名影片。

今年獲得提名的5部國際影片分別是:《利益區域》(The Zone of Interest,英);《我是船長》(Io Capitano,義);《完美的日子》(Perfect Days,日);《絕地盟約》(Society of The Snow,西);《教師休息室》(The Teacher's Lounge,德)。

安景夫認為,《利益區域》是2023年國際影壇一朵奇葩,它描述了二戰期間佔領波蘭的德軍奧斯韋茨集中營指揮官Hoss和妻子及5個孩子,在與集中營一牆之隔的美麗家園的幸福生活。這家人對牆外的槍聲、拷打聲,日夜焚燒猶太人的火光和濃煙熟視無睹,享受自家平靜幸福的生活。但Hoss不斷遷升主持更大的屠殺猶太人的集中營,妻子則不想離開苦心經營的家,夫妻矛盾越來越大。

編劇導演以冷眼觀察的長鏡頭,靜止鏡頭,配上集中營的聲音和焚燒爐的濃煙,記錄這段慘無人道的故事,勝過漫畫式的醜化,影片的視聽語言和特寫蒙太奇的敘事手法,得到國際電影節認可。

安景夫認為,這部獲得美國電影學藝術和科學學院「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳改編劇本」、「最佳國際故事片」等多項提名的外國影片,獲得最佳國際長片和最佳聲音獎可能性極高。

他認為,在外國影片最佳效果方面,與《利益區域》有得一拚的是義大利 影片《我是船長》,該講述兩個不滿16歲的西非少年懷著移民過好日子的夢想,歷盡艱辛從塞內加爾到義大利的故事,與近年全球性的移民遷移主題契合,符合奧斯卡評審悲天憐人的傳統情懷。

安景夫認為,由德國導演Wim Wenders導演的日本影片《完美的日子》,在五部獲提名的外語片中獨樹一格。影片塑造了清潔工Hirayama的「行禪修練」,認真過好每一天,工作全身心投入,對人友好相助,他滿足當下生活,晚上讀書,車裡聽音樂,用相機拍大樹和陽光,幫助離家的外甥女。但修行的難度和人生難處,依然不時困擾他的生活,他用「佛禪精神」繼續激勵自己。影片與趙婷的《無依之地》類似,再次向觀眾展現了東方文化中的道禪精神,打開了通往和睦美好的另一扇門。

西班牙影片《絕境盟約》講述的是1972年10月13日一架載有烏拉圭橄欖球隊和其它乘客的飛機在安第斯山失事,45名乘客29人得以倖存的故事。空難生還者在等待救援的十天中經歷飢餓、疾病、冰凍、雪崩,最後面臨同類相吃,在眾多災難片中獨樹一支。