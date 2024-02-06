我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國走線客暴增至2年前50倍 去年3.7萬人被捕

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

記者趙健/洛杉磯市即時報導
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

連日來的狂風暴雨，讓習慣了陽光普照的南加居民苦不堪言。然而，有細心的華人發現，自雨季開始後，許多深受華人喜愛的綠色蔬菜價格竟被大幅下調，有些品種的降幅甚至接近80%。

清炒時蔬菜是許多華人餐桌上必不可少的一道菜，但在美國，一些綠色蔬菜的價格常常較高，導致原本在亞洲地區被視為「平價菜」的綠色蔬菜成了餐桌上的「奢侈品」。 豆苗就是其中之一，在南加州地區的華人超市中，它的價格常常在7到9元不等，偶爾促銷時期也在4-5元左右。

然而，家住洛杉磯縣華人區的胡先生最近發現，中國超市的豆苗價格竟然降價了，每磅只需1.99元，這比以往8.99的價格便宜了將近80%。 更令人驚喜的是，相比以往的品質，最近上架的豆苗特別「嫩」，靠近根部的菜桿都被掐掉了。超市員工告訴胡先生，這是因為最近雨水充沛，豆苗長勢特別好，價格自然就便宜了。

另一位華人陳女士也不顧風雨去華資超市掃貨，「一聽到這麼實惠的價格，我立刻就趕去買了好幾袋，還號召親戚朋友一起。雖然蔬菜的保鮮期不長，但存放一周還是沒問題的......眼看著就要過新年了，正好多備一些招待親友。」

一家華資超市的員工告訴記者，最近不少蔬菜都降價了。除了豆苗之外，油菜心、芥蘭、紹菜，都比以往便宜了不少，她呼籲想要節省荷包的華人趕快行動，趁著現在囤菜過新年。

超市員工表示，最近雨水充沛，蔬菜長勢特別好，價格自然就便宜了。（記者趙健/攝影）
超市員工表示，最近雨水充沛，蔬菜長勢特別好，價格自然就便宜了。（記者趙健/攝影）
除了豆苗之外，其他品種的蔬菜也都降價了。（記者趙健/攝影）
除了豆苗之外，其他品種的蔬菜也都降價了。（記者趙健/攝影）

華人超市 南加 華資超市

上一則

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

下一則

南極探險 歐之旅推介維京遊輪享優惠

延伸閱讀

南加暴風雨 193架次航班延誤11航班取消

南加暴風雨 193架次航班延誤11航班取消
加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元
1號提案解遊民危機？ 專家不樂觀

1號提案解遊民危機？ 專家不樂觀
暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後

暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後
范士丹接替人 將可掌控總統派任法官

范士丹接替人 將可掌控總統派任法官
沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償

沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

2024-02-04 19:03
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多