加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

連日來的狂風暴雨，讓習慣了陽光普照的南加 居民苦不堪言。然而，有細心的華人發現，自雨季開始後，許多深受華人喜愛的綠色蔬菜價格竟被大幅下調，有些品種的降幅甚至接近80%。

清炒時蔬菜是許多華人餐桌上必不可少的一道菜，但在美國，一些綠色蔬菜的價格常常較高，導致原本在亞洲地區被視為「平價菜」的綠色蔬菜成了餐桌上的「奢侈品」。 豆苗就是其中之一，在南加州地區的華人超市 中，它的價格常常在7到9元不等，偶爾促銷時期也在4-5元左右。

然而，家住洛杉磯縣華人區的胡先生最近發現，中國超市的豆苗價格竟然降價了，每磅只需1.99元，這比以往8.99的價格便宜了將近80%。 更令人驚喜的是，相比以往的品質，最近上架的豆苗特別「嫩」，靠近根部的菜桿都被掐掉了。超市員工告訴胡先生，這是因為最近雨水充沛，豆苗長勢特別好，價格自然就便宜了。

另一位華人陳女士也不顧風雨去華資超市 掃貨，「一聽到這麼實惠的價格，我立刻就趕去買了好幾袋，還號召親戚朋友一起。雖然蔬菜的保鮮期不長，但存放一周還是沒問題的......眼看著就要過新年了，正好多備一些招待親友。」