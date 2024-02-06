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洛杉磯災情擴大 山區泥石流風險高

記者楊青/即時報導
比佛利山谷地區災情最爲嚴重。（李若提供）
比佛利山谷地區災情最爲嚴重。（李若提供）

大氣河流6日上午繼續向南加州傾瀉瀉，不斷更新5日已創下的降雨歷史新紀錄，各地災情報告增加，氣象和警消部門警告，尤其在山區和火毀地區，山洪和泥石流的風險非常高，民眾盡量避免靠近。

在經過5日一整天和至6日一整夜大雨之後，南加州部分地區雨勢有所減弱，但許多地區6日上午仍在風雨當中。國家氣象局表示，5日深夜至6日清晨6點，南加州東南部地區的雨量又增加了2吋左右。

國家氣象局表示，範杜拉縣南部地區6日下午可能出現更大的降雨，雨雪及可能的雷暴天氣可能持續到6日深夜。該地區7日下午和晚上還可能出現中到暴雨，同時伴隨氣溫下降。

國家氣象局6日上午發佈最新數據，洛杉磯Bel Air、Sepulveda Canyon的降雨量已超過12吋，Woodland Hills超過11.5吋，比佛利山莊超過8吋，洛杉磯市中心7.5吋，巴沙迪那7吋。在短短兩天內，洛杉磯市中心就收穫了30年來年均14.25吋降雨量的一半。

國家氣象局6日上午繼續維持一系列洪水警告，並將持續至6日晚上10點。聖蓋博山脈東部海拔7000呎山區積雪達1至2呎，4000呎處山區降雪3吋左右。

天氣預報本次冬季風雨還有20%到40%的可能性將持續到9日本週五，不過預計大部分降水量較小。但泥石流風險仍非常高。

為幫助遊民躲雨避寒，洛杉磯市和洛杉磯無家可歸者服務中心已開放Lincoln Heights Senior Citizen Centre（2323 Workman St.）、Mid Valley Senior Citizen Shelter（8825 Kester Ave. Panorama City）、South LA Sports Activity Center（7020 S. Figueroa St.）和Oakwood Recreation Center（767 California Ave.）等避難所，民眾可打2-1-1尋求交通幫助前往。

比佛利山谷地區災情最爲嚴重。（李若提供）
比佛利山谷地區災情最爲嚴重。（李若提供）
比佛利山谷地區災情最爲嚴重，居民撤離。（李若提供）
比佛利山谷地區災情最爲嚴重，居民撤離。（李若提供）

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