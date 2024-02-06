南加豪雨創紀錄 多處土石流困居民

比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛汽車深陷泥濘不能動彈。（李若提供）

大氣河流4日起，持續30小時在南加 地區傾瀉大雨，讓當地多處降雨量創歷史新高，部分地區甚至達到史無前例的兩位數。豪雨同時造成多地洪澇、泥石流、樹木和高壓電杆倒伏、道路塌陷和車禍事故，部分地區緊急撤離。國家氣象局指出，風暴將持續至6日，部分地區7日和8日依然有雨。

國家氣象局5日傍晚發布數據，南加多地雨量創紀錄。例如洛杉磯 市中心降雨量達4.1吋，為1927年以來最高。洛杉磯縣許多地區出現10吋以上的降雨，包括Bel Air、Sepulveda Canyor及Woodland Hills等地。華人聚居的阿罕布拉市降雨6.69吋，巴沙迪那市6.07吋，聖蓋博市7.83吋。

5日災情以好萊塢山和比佛利山 最嚴重，比佛利山峽谷（Beverly Glen）20多戶人家被泥石流圍困，包括九名兒童在內部分民眾在消防人員的護送下緊急撤離，至少五輛汽車深陷泥石流中。暫無傷亡報告。除比佛利峽谷外，洛杉磯市的鮑爾溫山（Baldwin Hills）也受困土石流，有居民家嚴重受損。

洛杉磯聯合學區許多學生5日冒雨上學，當天中小學出勤率為63%，90%的教師和校車司機到崗，學區6日預計照常運行。