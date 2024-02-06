我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

南加豪雨創紀錄 多處土石流困居民

記者楊青／洛杉磯報導
比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛汽車深陷泥濘不能動彈。（李若提供）
比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛汽車深陷泥濘不能動彈。（李若提供）

大氣河流4日起，持續30小時在南加地區傾瀉大雨，讓當地多處降雨量創歷史新高，部分地區甚至達到史無前例的兩位數。豪雨同時造成多地洪澇、泥石流、樹木和高壓電杆倒伏、道路塌陷和車禍事故，部分地區緊急撤離。國家氣象局指出，風暴將持續至6日，部分地區7日和8日依然有雨。

國家氣象局5日傍晚發布數據，南加多地雨量創紀錄。例如洛杉磯市中心降雨量達4.1吋，為1927年以來最高。洛杉磯縣許多地區出現10吋以上的降雨，包括Bel Air、Sepulveda Canyor及Woodland Hills等地。華人聚居的阿罕布拉市降雨6.69吋，巴沙迪那市6.07吋，聖蓋博市7.83吋。

5日災情以好萊塢山和比佛利山最嚴重，比佛利山峽谷（Beverly Glen）20多戶人家被泥石流圍困，包括九名兒童在內部分民眾在消防人員的護送下緊急撤離，至少五輛汽車深陷泥石流中。暫無傷亡報告。除比佛利峽谷外，洛杉磯市的鮑爾溫山（Baldwin Hills）也受困土石流，有居民家嚴重受損。

洛杉磯聯合學區許多學生5日冒雨上學，當天中小學出勤率為63%，90%的教師和校車司機到崗，學區6日預計照常運行。

警消部門特別提醒，未來兩天山區旅行難度和危險度都非常高。路面結冰嚴重，能見度非常低，部分路段可能因泥石流或樹木倒伏關閉，民眾最好避免出行。如果一定要出行，應事先瞭解天氣和路況。

比佛利山峽谷不少民眾5日中午和午後已陸續開始自行撤離被泥石流包圍的社區，因爲無法...
比佛利山峽谷不少民眾5日中午和午後已陸續開始自行撤離被泥石流包圍的社區，因爲無法開車，大家都是步行離開，每個人都小心翼翼。（李若提供）
比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛...
比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛汽車深陷泥濘不能動彈。（李若提供）
比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛...
比佛利山地區比佛利峽谷4日晚至5日中午發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛汽車深陷泥濘不能動彈。（李若提供）

洛杉磯 比佛利山 南加

上一則

1號提案解遊民危機？ 專家不樂觀

下一則

2026世足賽 洛杉磯承辦8場賽事 美國隊開幕戰SoFi球場開踢

延伸閱讀

2026世足冠軍戰承辦權到手 大紐約地區樂迎觀光財

2026世足冠軍戰承辦權到手 大紐約地區樂迎觀光財
南加創紀錄暴雨 多地山體滑坡 居民房被摧毀

南加創紀錄暴雨 多地山體滑坡 居民房被摧毀
洛杉磯將舉辦八場世足賽

洛杉磯將舉辦八場世足賽
南加暴雨進入緊急狀態 華人區道路積水嚴重

南加暴雨進入緊急狀態 華人區道路積水嚴重
風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水
加州1周連續2風暴來襲 風雨交加逾32萬戶停電

加州1周連續2風暴來襲 風雨交加逾32萬戶停電

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎