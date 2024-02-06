南加豪雨創紀錄 多處土石流困居民
大氣河流4日起，持續30小時在南加地區傾瀉大雨，讓當地多處降雨量創歷史新高，部分地區甚至達到史無前例的兩位數。豪雨同時造成多地洪澇、泥石流、樹木和高壓電杆倒伏、道路塌陷和車禍事故，部分地區緊急撤離。國家氣象局指出，風暴將持續至6日，部分地區7日和8日依然有雨。
國家氣象局5日傍晚發布數據，南加多地雨量創紀錄。例如洛杉磯市中心降雨量達4.1吋，為1927年以來最高。洛杉磯縣許多地區出現10吋以上的降雨，包括Bel Air、Sepulveda Canyor及Woodland Hills等地。華人聚居的阿罕布拉市降雨6.69吋，巴沙迪那市6.07吋，聖蓋博市7.83吋。
5日災情以好萊塢山和比佛利山最嚴重，比佛利山峽谷（Beverly Glen）20多戶人家被泥石流圍困，包括九名兒童在內部分民眾在消防人員的護送下緊急撤離，至少五輛汽車深陷泥石流中。暫無傷亡報告。除比佛利峽谷外，洛杉磯市的鮑爾溫山（Baldwin Hills）也受困土石流，有居民家嚴重受損。
洛杉磯聯合學區許多學生5日冒雨上學，當天中小學出勤率為63%，90%的教師和校車司機到崗，學區6日預計照常運行。
警消部門特別提醒，未來兩天山區旅行難度和危險度都非常高。路面結冰嚴重，能見度非常低，部分路段可能因泥石流或樹木倒伏關閉，民眾最好避免出行。如果一定要出行，應事先瞭解天氣和路況。
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