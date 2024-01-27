迎春年節展／中信銀行秉持一家人理念 服務大眾創品牌

世界日報社長于趾琴（右一）頒發感謝狀給中國信託銀行全美零售主管Lilian Chik（中間）。（記者王若然／攝影）

世界日報 多年合作夥伴中國信託銀行（CTBC Bank USA）慷慨贊助本屆年節展，該銀行發言人表示，希望藉此機會服務華人社區，將中國傳統文化傳播給各族裔社區。

中國信託銀行全美零售主管Lilian Chik表示，創辦以來，該銀行秉持「我們是一家人」的理念。正如本次支持世界日報年節展活動，表達出回饋社區、深耕社區，與社區是一家人的理念。她說，多年來銀行都很支持世界日報的活動，很開心這次能與世界日報的合作。

目前美國中國信託銀行全美共有21個服務點，遍及加州 、紐約州、新澤西州 及亞利桑納州。業務涉及企業和個人貸款、理財的全方位業務。在南加州，該銀行2023年又開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達岡。銀行人員會說多種語言，包括華語、粵語、越南語等，旨在為客戶提供一流服務，目標成為華資銀行的第一品牌。