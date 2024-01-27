我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電腦時代手寫式微 加州小學恢復書寫體教學

砸大錢都擋不住川普 海理競選花費高了一倍仍落敗

迎春年節展／中信銀行秉持一家人理念 服務大眾創品牌

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
世界日報社長于趾琴（右一）頒發感謝狀給中國信託銀行全美零售主管Lilian Chik（中間）。（記者王若然／攝影）
世界日報社長于趾琴（右一）頒發感謝狀給中國信託銀行全美零售主管Lilian Chik（中間）。（記者王若然／攝影）

世界日報多年合作夥伴中國信託銀行（CTBC Bank USA）慷慨贊助本屆年節展，該銀行發言人表示，希望藉此機會服務華人社區，將中國傳統文化傳播給各族裔社區。

中國信託銀行全美零售主管Lilian Chik表示，創辦以來，該銀行秉持「我們是一家人」的理念。正如本次支持世界日報年節展活動，表達出回饋社區、深耕社區，與社區是一家人的理念。她說，多年來銀行都很支持世界日報的活動，很開心這次能與世界日報的合作。

目前美國中國信託銀行全美共有21個服務點，遍及加州、紐約州、新澤西州及亞利桑納州。業務涉及企業和個人貸款、理財的全方位業務。在南加州，該銀行2023年又開設了五家新分行，分別位於鑽石吧，天普市，托倫斯，核桃市以及哈仙達岡。銀行人員會說多種語言，包括華語、粵語、越南語等，旨在為客戶提供一流服務，目標成為華資銀行的第一品牌。

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託銀行團隊與世界日報社長于趾琴（中間）合影。（記者王若然／攝影）
中國信託銀行團隊與世界日報社長于趾琴（中間）合影。（記者王若然／攝影）

世界日報 加州 新澤西州

上一則

迎春年節展／First5慷慨贊助 傳遞學齡前孩童教育信息

下一則

迎春年節展/全美銀行回饋社區 新年擴張業務

延伸閱讀

迎春年節展／First5慷慨贊助 傳遞學齡前孩童教育信息

迎春年節展／First5慷慨贊助 傳遞學齡前孩童教育信息
迎春年節展/寫春聯捏糖龍 龍年福至

迎春年節展/寫春聯捏糖龍 龍年福至
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
龍年大吉 蒙市世界日報年節展登場

龍年大吉 蒙市世界日報年節展登場
年節展今登場 吸引主流媒體報導暖身

年節展今登場 吸引主流媒體報導暖身
金山削減預算計畫 華人組織反對

金山削減預算計畫 華人組織反對

熱門新聞

Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(橙縣檢察長辦公室)

橙縣路怒殺童案判決 槍手謀殺罪成 華裔女友另案審

2024-01-25 15:20

超人氣

更多 >
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義
矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭