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大華超市托倫斯新店開張 顧客排隊購物領取禮品卡

記者張庭瑜/托倫斯市即時報導
大華超市托倫斯新店開幕式，舞獅表演展示出三張慶祝文宣，為活動增添喜慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
大華超市托倫斯新店開幕式，舞獅表演展示出三張慶祝文宣，為活動增添喜慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

亞洲連鎖超市「99 Ranch Market大華超市」，12月9日（週六）在洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）開設其第61家分店。此新店開業吸引了眾多當地亞裔居民排隊購物，其中有些顧客清晨6點便到達現場領取禮品卡。

開幕典禮在舞龍表演中拉開序幕，99大華超市執行長陳婷如、董事長陳怡年和物業經理戈德曼（DavidGoldman）等人致辭，加州第65選區州議員Mike Gipson的代表頒發表揚狀，隨後幾位嘉賓共同剪綵，象徵超市正式開業。

陳婷如表示，非常感謝大家早晨趕來參與開幕慶典。自從39年前開業以來，大華超市的使命和願景就是將亞洲最好的食材帶到顧客的餐桌上。她對所有支持大華的房地產合作夥伴、長期合作夥伴、員工、以及顧客表示感謝，並承諾將繼續努力，讓顧客每次來訪都能滿載而歸。

這次開幕活動特別推出前50位顧客可獲得一張25美元的禮品卡，吸引了許多當地民眾從清晨開始排隊。開幕典禮上，大華超市更請出財神爺吉祥物，為排隊的民眾發放禮品卡兌換券。從當天及整個周末，大華超市安排了一系列慶祝活動和禮品贈送，包括藍鰭金槍魚現場分切表演、禮品卡和神秘禮袋等。

顧客劉女士表示，透過兩位外甥得知這次優惠促銷活動的。為了領取25美元的禮品卡，她們一家早上7點20分到達，對於獲得這張禮品卡感到非常高興和滿意，而一旁的外甥也分享他拿到禮品卡而早早到達的興奮心情。

大華托倫斯市新店佔地三萬餘平方英尺，營業時間為每日早上8點至晚上10點，地點位於交通便利的405號高速公路旁，周邊還有眾多其他商店和餐廳。新店提供豐富多樣的泛亞洲食材和商品，包括雜貨、新鮮蔬果、高品質肉類、新鮮及冷凍海鮮、亞洲風味烘焙食品以及現成熟食等多達萬餘種商品，不僅便利消費者，也為托倫斯及周邊多元化的城市和社區帶來更多文化多樣性。自1984年以來，大華超市一直是連接亞洲美食與居民的重要橋樑。

現場精彩的表演引起民眾的興趣，許多人拿出手機不斷拍攝，捕捉難忘時刻。（記者張庭瑜...
現場精彩的表演引起民眾的興趣，許多人拿出手機不斷拍攝，捕捉難忘時刻。（記者張庭瑜/攝影）
在開幕儀式上，第65選區州議員Mike Gibson代表（左一）為表彰大華超市對...
在開幕儀式上，第65選區州議員Mike Gibson代表（左一）為表彰大華超市對當地社區的貢獻，向執行長陳婷如（右一）和董事長陳怡年（右二）頒發了表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
超市內熙熙攘攘，居民們挑選著各式商品，場面熱鬧非凡。（記者張庭瑜/攝影）
超市內熙熙攘攘，居民們挑選著各式商品，場面熱鬧非凡。（記者張庭瑜/攝影）
禮品卡發放活動的吸引力十足，導致許多民眾早早來到現場排隊，希望能成為幸運的前50...
禮品卡發放活動的吸引力十足，導致許多民眾早早來到現場排隊，希望能成為幸運的前50名獲得者之一。（記者張庭瑜/攝影）
大華超市托倫斯新店開業剪綵儀式。（記者張庭瑜/攝影）
大華超市托倫斯新店開業剪綵儀式。（記者張庭瑜/攝影）
一大早排隊成功拿到禮品卡的民眾顯得十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
一大早排隊成功拿到禮品卡的民眾顯得十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
現場還提供了鰻魚試吃活動，吸引許多民眾好奇地上前詢問，一邊期待，一邊不時問道：「...
現場還提供了鰻魚試吃活動，吸引許多民眾好奇地上前詢問，一邊期待，一邊不時問道：「好了嗎？」。（記者張庭瑜/攝影）
當民眾從財神爺手中接過兌換券時，他們臉上露出無法掩飾的開心神情。（記者張庭瑜/攝...
當民眾從財神爺手中接過兌換券時，他們臉上露出無法掩飾的開心神情。（記者張庭瑜/攝影）

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