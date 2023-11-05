南加華人社區機器人比賽風靡 家長陪練

在比賽場地不同房間聚集著拿著機器人不斷調試和測試的孩子們。（記者張宏／攝影）

華人 家長和孩子一起瘋機器人比賽，百餘名中小學生用機器人PK。2023年至2024年VEX IQ賽季，南加 第一場初中和小學混合晉級賽隊日前在亞凱迪亞 （Arcadia）舉辦，不少學生都是華人子弟，家長表示，玩機器人比玩電腦遊戲更鍛煉孩子動手和動腦能力。

（影音來源：記者張宏）

在比賽場地不同房間聚集著拿著機器人不斷調試和測試的孩子們，他們神情認真專注，家長和教練在旁邊支持。比賽評委Ben Lipper表示，這次比賽聚集超過百名中小學生，有的是第一次參加比賽，有的身經百戰經驗豐富。孩子們來自南加各地，組成了20多支競賽隊，操作機器人完成各種任務。比賽緊張熱鬧，很多小朋友都展示了出色的技能和創意。他建議華人家長，孩子要對機器人有興趣和熱愛才能享受過程，不要勉強他們。

296B Starlight獲得團隊協作冠軍。（讀者提供） 家長們記錄孩子們的比賽現場，場面非常熱烈。（記者張宏／攝影）

華人王先生帶著兩個孩子組隊，他既是爸爸也是教練。他說，哥哥11歲，已參加過四個賽季，弟弟是9歲也參加過多場比賽。機器人比賽不完全是一個搭建和編程任務，還會涉及團隊合作和配合，且在現場機器人會發生各種硬件問題，需要及時反應和處理，讓孩子鍛煉如何解決問題。而他也從一個門外漢演變成孩子的教練，跟著孩子去各地比賽也結識很多朋友。

華人家長李女士的孩子第一次來參加機器人比賽，她說，孩子從小喜歡玩遊戲打電動，與其整天面對電腦，還不如軟件硬件相結合，出來參加機器人比賽。比賽有很多實際操作和動手的部分，也要學會和其他孩子溝通合作，讓孩子不再一直專注虛擬世界。