我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

聯合國尋求12億美元緊急募款 助加薩和西岸巴勒斯坦人

涉持槍搶劫和致命車禍 洛縣3嫌面臨終身監禁

編譯侯乃云 / 即時報導
洛縣3名犯下持槍搶劫及致命車禍的嫌犯，目前2人被捕、1人在逃。(Image: Pexels)
洛縣3名犯下持槍搶劫及致命車禍的嫌犯，目前2人被捕、1人在逃。(Image: Pexels)

聯邦當局週四宣布，三名南加州居民因涉嫌參與三起武裝搶劫和導致一名旁觀者死亡的車禍而面臨聯邦指控。如果罪名成立，每個被告將因搶劫面臨最高20年的有期徒刑，並可能因持有槍支而面臨終身監禁。

3名嫌犯分別為來自長堤市、26歲的米亞(Kaelenn Maea)，來自卡森市，30歲的伊阿卡波(Salagi Iakopo)，以及23歲的來自普拉辛西亞（Placentia）的撒拉諾亞(Mathew Salanoa)。

法院文件稱這3人在9月22日至9月29日期間，分別在唐尼市、康普頓市和南艾爾蒙地市犯下3起搶劫案。9月27日，他們在康普頓市搶劫一間加油站，先用槍指著收銀員和顧客，拆下收銀機，隨後帶著贓款約1500元，駕駛偷竊來的Range Rover逃逸。

兩天後，警方發現米亞和伊阿卡波搶劫位於南艾爾蒙地市的一家便利商店。據稱，其中1人用槍指著收銀員，其他人則從收銀機上偷走約400美元，然後駕駛同輛贓車逃逸。

10月9日，洛縣警察發現該輛贓車，但嫌犯在逃避追緝的過程中撞上另一輛汽車，導致一名無辜駕駛身亡。警方在車內發現可能屬於米亞的衣物和個人物品。米亞和撒拉諾亞已被逮捕，預計將在下周四下午出庭。警方目前仍在尋找伊阿卡波。

艾爾蒙地 加州 長堤

上一則

加州州議員Carrillo酒駕被捕 想選洛市議員取代梁家訓

延伸閱讀

南加華人區熱鬧商場遇劫 2未成年持槍搶現金、銀行卡

南加華人區熱鬧商場遇劫 2未成年持槍搶現金、銀行卡
紐約市議員持槍被捕 亞當斯出聲譴責

紐約市議員持槍被捕 亞當斯出聲譴責
以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透以色列社區

以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透以色列社區
紐約法拉盛買兇殺人案2被告被判有罪 刑期可達終身監禁

紐約法拉盛買兇殺人案2被告被判有罪 刑期可達終身監禁
南加保姆性侵16名兒童 面臨690年終身監禁

南加保姆性侵16名兒童 面臨690年終身監禁
紐約地鐵槍擊案 槍手被判終身監禁

紐約地鐵槍擊案 槍手被判終身監禁

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
在西雅圖打拚事業近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密

在西雅圖打拚事業近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險