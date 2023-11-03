涉持槍搶劫和致命車禍 洛縣3嫌面臨終身監禁

洛縣3名犯下持槍搶劫及致命車禍的嫌犯，目前2人被捕、1人在逃。(Image: Pexels)

聯邦當局週四宣布，三名南加州 居民因涉嫌參與三起武裝搶劫和導致一名旁觀者死亡的車禍而面臨聯邦指控。如果罪名成立，每個被告將因搶劫面臨最高20年的有期徒刑，並可能因持有槍支而面臨終身監禁。

3名嫌犯分別為來自長堤 市、26歲的米亞(Kaelenn Maea)，來自卡森市，30歲的伊阿卡波(Salagi Iakopo)，以及23歲的來自普拉辛西亞（Placentia）的撒拉諾亞(Mathew Salanoa)。

法院文件稱這3人在9月22日至9月29日期間，分別在唐尼市、康普頓市和南艾爾蒙地 市犯下3起搶劫案。9月27日，他們在康普頓市搶劫一間加油站，先用槍指著收銀員和顧客，拆下收銀機，隨後帶著贓款約1500元，駕駛偷竊來的Range Rover逃逸。

兩天後，警方發現米亞和伊阿卡波搶劫位於南艾爾蒙地市的一家便利商店。據稱，其中1人用槍指著收銀員，其他人則從收銀機上偷走約400美元，然後駕駛同輛贓車逃逸。

10月9日，洛縣警察發現該輛贓車，但嫌犯在逃避追緝的過程中撞上另一輛汽車，導致一名無辜駕駛身亡。警方在車內發現可能屬於米亞的衣物和個人物品。米亞和撒拉諾亞已被逮捕，預計將在下周四下午出庭。警方目前仍在尋找伊阿卡波。