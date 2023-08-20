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熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

颶風喜萊莉還沒走 南加又遇規模5.5地震

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
強烈的地震侵襲導致許多南加州居民的手機接收到通知，此次地震的規模5.5。（google截圖）
強烈的地震侵襲導致許多南加州居民的手機接收到通知，此次地震的規模5.5。（google截圖）

除了降為熱帶風暴的颶風喜萊莉(Hilary)帶來的大量降雨外，8月20日（周日）南加州又迎來規模5.5的地震。據美國地質調查所(US Geological）資料顯示，地震發生在下午2時41分，震央位於范杜拉縣（Ventura）歐亥市（Ojai）附近。在主震後，餘震接踵而至，其中最大的一次規模達到3.6。

洛杉磯縣警局消息，截至下午3時40分，暫無人員傷亡或財產損失的報告。范杜拉縣警局也在社交媒體上表示，目前尚未接獲損害報告，但同時警告可能還會發生更多的餘震。

社交媒體上，洛杉磯縣與河濱縣居民紛紛表示，有強烈的震感。美國地質調查局資料顯示，最初的規模報告為5.0，後來升級至5.5。

地震發生後，洛杉磯市消防局隨即啟動「地震模式」，派遣人員對基礎設施進行檢查，包括橋樑、公寓樓、電線以及人群經常聚集的區域等。

受已降級為熱帶風暴的颶風喜萊莉影響，南加20日出現強降雨，部分區域出現洪澇。國家氣象局指出，此次地震不會引發海嘯。

蒙特利公園市居民陳先生描述，他感受到地震的強烈晃動，甚至擔心天花板可能會掉落。不過，震感很快消失，使他稍後才反應過來，開始思考是否應該採取避震措施。核桃市居民徐小姐則表示，她個人並未察覺到任何地震的震動，反而是透過手機的地震提醒後，才察覺地震的存在。住在河濱縣的崔先生也表示，他並未感受到震動，是透過手機上的地震提醒，才得知發生地震。

地震 洛杉磯 喜萊莉

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