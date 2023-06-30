亞美公義中心譴責高院對平權招生的裁決

最高法院裁決平權措施招生政策違憲引起兩派爭議。(美聯社)

最高法院29日裁定哈佛大學和北卡羅來納大學採用考慮種族因素的招生 政策違憲，亞美公義促進中心（AAJC）譴責這項裁決是對公民權利的攻擊，並呼籲大學和政策制定者加強承諾，確保所有學生獲得公平機會和高等教育 的多元化。

亞美公義促進中心長期以來一直主張考慮種族因素的招生政策是為有色人種學生提供平等機會的重要工具，包括亞裔 美國人在內。最高法院多數派的黨派判決給學生和教育中的種族平等造成了沉重打擊，認為哈佛大學和北

卡羅來納大學的平權行動計劃違反了憲法第十四修正案的平等保護條款。

亞美公義促進中心主席兼執行總監John C. Yang表示，「最高法院選擇無視長期以來的法律先例，支持損害所有有色人種，包括亞裔美國人的種族不平等，這讓我們感到憤怒。」「但我們比以往任何時候都更加致力於確保我們的孩子和這個國家的所有孩子都享有平等的機會。我們不會讓這個法院的決定阻止我們推動大學、學院、國會和其他機構，也不會讓今天的裁決削弱教育未來多元種族、有才華的領袖，並在校園中體現美國的多元性。」

亞美公義促進中心-亞洲法律組織執行總監Aarti Kohli表示，「最高法院的多數派忽視了長期以來的歷史和現實，即系統性地剝奪有色人種，尤其是非裔美國人平等接受教育的權利。」「種族主義和反黑人情緒在我們的國家中無處不在，考慮種族因素招生是擴大有色人種學生機會的關鍵工具，能夠正視這些現實。對亞裔美國人來說，這一裁決將對太平洋島民、夏威夷原住民和東南亞社區尤其造成傷害，這些社區在高等教育方面仍然面臨重大障礙。」

亞美公義促進中心南加州(AJSOCAL) 首席執行長Connie Chung Joe表示，「對於亞裔美國學生和其他所有學生來說，種族多元化的學生群體既能提升他們的學習成果，又能促進對每位學生生活經驗的理解。」「在我們不斷變化的全球經濟和平台中，我們必須繼續給予所有學生實現潛力和塑造一個建立在我們最大資產-多元性之上的強大未來的機會。」

亞美公義促進中心表示，儘管這一裁決對高等教育中的種族意識招生有影響，但大學和學院有責任促進和擁抱多樣性，包括培養親和力團體、加強與有色人種社區的有意義的聯繫、擴大財務援助，並解體傳統招生計劃。亞美公義促進中心呼籲他們迫切優先考慮這些行動。