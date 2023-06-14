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橫貫鐵路落成154週年 聖谷同源會紀念華工貢獻

記者子為/洛杉磯即時報導
2023年是美國橫貫東西大鉄路落成154週年，各界代表現場紀念華工歷史貢獻。（梅紅提供）
2023年是美國橫貫東西大鉄路落成154週年，各界代表現場紀念華工歷史貢獻。（梅紅提供）

2023年是美國橫貫東西鐵路落成154週年，該壯舉離不開華裔工人的付出與心血。今年的「金釘節」紀念活動照例在猶他州金釘國家歷史公園（Golden Spike National Historical Park）展開，美國各地不少華人參與致敬，希望華人對美國歷史的貢獻能被更多人知道和肯定。

6月12日美洲同源會（CACA）大聖蓋博谷分會的創會會長楊華沙在月會上分享了自己參與今年「金釘節」的經歷，展示了許多旅程中的照片和影片，不僅有「金釘節」現場盛況，也有為華裔美國人發聲的英雄的活動。

楊華沙講述，5月8日她在鹽湖城（Salt Lake City）參與了致敬鹽湖城首位華人法官關維斌(Michael Kwan)的活動，並拜訪了關維斌的妹妹Karen Kwan, 她也是猶他州第一位華裔女性參議員。

與楊華沙同行的鐵路華工後裔梅紅指出，金釘國家歷史公園內的知名景點中華拱門（Chinese Arch）曾被稱為帶有辱華性質的中國佬拱門(Chinaman’s Arch)，後來在關維斌、Karen Kwan以及美華協會猶他州分會的長期據理力爭，才改名為中華拱門。當年華工修建鐵路時曾在拱門附近安營扎寨，拱門逐漸成為了代表華工貢獻的紀念碑。

5月9日，楊華沙一行在南鹽湖城（South Salt Lake）參與了知名華人攝影師李揚國（Corky Lee）的創造歷史紀念展「Making History」，活動由李揚國的摯友Karen Zhou策劃。李揚國生前致力於用攝影記錄華裔美國人的奮鬥史，並努力讓更多人認可華裔對美國的貢獻。他與Karen Zhou曾多次參與金釘節並留下珍貴影像。該展覽的照片皆由Karen Zhou拍攝，呈現的是她視角裡的李揚國及他追尋的「正義攝圖」(Photographic Justice)。楊華沙表示，這些照片給她留下深刻印象，希望有更多人能前去參觀這樣有意義的展覽。

5月10日「金釘節」，全美各地的鐵路工人的後裔和紀念者在此聚集，致敬不同族裔工人建設鐵路的貢獻，包括華工、愛爾蘭工人、印第安工人等。梅紅指出，和去年一樣，鐵路華工後裔協會（CRWDA)安排了幾位華人打扮成昔日華工的模樣，重現鋪設最後一條鐵軌的場景。

多次參與「金釘節」的梅紅表示，今年的一大特色是建成了用鐵軌製做的紀念碑，十分壯觀。

楊華沙在分享後表示，橫貫東西大鐵路的建成是美國歷史上濃墨重彩的一筆，至今仍然影響著人們。希望有更多人能瞭解和認可華裔工人對這條鐵路做出的偉大貢獻，也希望有更多人能參與來年的「金釘節」。

知名華人攝影師李揚國（Corky Lee）紀念展「Making History」...
知名華人攝影師李揚國（Corky Lee）紀念展「Making History」正在南鹽湖城舉辦。（楊華沙提供）
幾位華人打扮成昔日華工模樣，重現鋪設最後一條鐵軌的場景。（梅紅提供）
幾位華人打扮成昔日華工模樣，重現鋪設最後一條鐵軌的場景。（梅紅提供）
美洲同源會大聖蓋博谷分會創會會長楊華沙分享自己參與今年「金釘節」的經歷。（記者子...
美洲同源會大聖蓋博谷分會創會會長楊華沙分享自己參與今年「金釘節」的經歷。（記者子為/攝影）

華裔 華人 李揚國

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