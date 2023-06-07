5萬加侖污水洩漏 洛縣長堤關閉所有沿海游泳區

由於大量污水洩漏，長堤6日晚開始關閉所有沿海游泳區。（長堤市Twitter）

洛杉磯 縣長堤 （Long Beach）由於大量污水洩漏，6月6日（周二）晚上關閉所有沿海游泳 區。該市表示，洩漏是由於污水管道堵塞造成。

長堤市的一則公告指出，大約5萬加侖污水流入阿罕布拉河道 （Alhambra Wash），該河道通向Rio Hondo Channel，並流入洛杉磯河，隨後流入海岸線。通知稱，明顯的堵塞導致下水道溢出。

長堤擁有大約7哩的公共海灘，污水洩漏促使該市衛生官員Anissa Davis 6日晚下令暫時關閉海灘，直到水質改善。據報導，污水洩漏是由於下水道堵塞造成。長堤衛生與公眾服務部的水質健康檢查小組，目前正在監測受影響的海灘，監測將持續進行，直到結果符合加州的水質標準。

根據縣公共衛生部門獲得的數據，在過去的15年裡，超過4200萬加侖的污水進入洛杉磯縣水道，其中絕大多數是由於2021年Hyperion Water Reclamation Plant的災難，以及Carson下水道系統的突然崩潰而排放。數據顯示，這些污水洩漏，大部分歸因於可預防的基礎設施故障。

最近幾個月，長堤曾發生過幾起污水洩漏事件。 3月，派拉蒙（Paramount）1萬8000加侖污水洩漏，並順著洛杉磯河流入海洋，導致該市暫時關閉Belmont碼頭以西的海洋游泳區。大約一個月後，也就是4月22日的地球日，唐尼市(Downey City)25萬加侖污水洩漏，並同樣進入洛杉磯河，迫使長堤再次向公眾關閉其海灘。

有關此次海灘關閉的更多細節目前尚沒有公佈。當局提醒民眾下水前，應註意海灘上張貼的警告標誌，水務熱線 562-570-4199 可提供有關長堤海灘水質的最新信息。另外，人們還可以通過訪問 longbeach.gov/beachwaterquality，獲取更新消息。