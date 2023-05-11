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胰腺癌早期檢測技術獲FDA認證 南加華企獲加州財長支持

記者趙健／爾灣市即時報導
加州財政部長馬世雲（右三）6日走訪醫療科技公司Breakthrough Genomics位于爾灣的临床基因组实验室。（記者趙健/攝影）
加州財政部長馬世雲（右三）6日走訪醫療科技公司Breakthrough Genomics位于爾灣的临床基因组实验室。（記者趙健/攝影）

胰臟癌（pancreatic cancer）因其早期症狀不明顯、不易被發現，一經確診往往已是中晚期，耽誤救治，因此治愈率很低。近日，一項新的胰腺癌早期篩查和檢測技術獲美國食品暨藥物管理局(FDA)批准，為提高胰腺癌的治愈率帶來了曙光。

5月6日，加州財務部長馬世雲（Fiona Ma）走訪了擁有此技術的醫療科技公司Breakthrough Genomics，參觀了其位於爾灣的臨床基因組實驗室。馬世雲說：「能見證南加州本地公司和科學領袖，為拯救生命帶來世界一流的創新技術真是太好了!」

Breakthrough Genomics專家表示，這種非侵入性的血液測試對數百萬正處於胰腺癌風險中的人來說是一個好消息，該測試可以檢測出尚處於早期階段的胰腺癌，是一項真正的創新技術。胰腺癌在早期時通常不會有任何明顯的症狀，一經確診往往都已是中晚期，患者的存活率極低。研究表明，早期被診斷出胰腺癌的患者的五年生存率可以達到80%以上，而被診斷出胰腺癌晚期的患者的五年生存率不到5%。因此，該檢測技術的廣泛應用，有望挽救成千上萬人的生命。

臨床分子遺傳學家、Breakthrough Genomics創始人兼執行總裁李文慧（Laura Li）博士表示，許多患者和他們的家人都遭受了胰腺癌的折磨，Breakthrough Genomics非常榮幸能夠成為這項拯救生命技術的一部分，並為需要這項重要測試的人們提供幫助。

這項測試技術最初是由加州大學聖地牙哥分校的生物工程教授張鶤博士 ，以及生物信息分析專家、曾任約翰霍普金斯大學教授的高遠博士研發，於今年4月獲得FDA的「突破性設備」認證。 Breakthrough Genomics現正準備開始進行大規模臨床試驗，向新發糖尿病、慢性胰腺炎患者和遺傳風險較高的人群提供測試。該測試將作為已批准的實驗室開發測試（LDT），供醫療保健供應商及其病人使用。

加州大學 檢測 FDA

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