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洛杉磯妙齡女當街被綁架 男子用槍抽打 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
嫌疑人開一部起亞 Rio 2016-17 款的車輛。（LASD）
嫌疑人開一部起亞 Rio 2016-17 款的車輛。（LASD）

洛杉磯縣商業市（Commerce）4月25日（周二）發生一起綁架案件，一名女子在路上打電話，男子突然停車下來，用手槍抽打女子，並將她強行拖到車內。案發現場的監控視頻記錄了綁架的全過程。

影音來源：現場監控探頭／記者邵敏後製

洛杉磯縣警察局（LASD）發布涉及這起綁架案件的圖片，尋求公眾的幫助。警方在新聞發布會上指出，案件發生在25日下午 4 時 21 分，案發時被害女子一邊打電話，一邊走在商業市 Couts 大道上，這時一名男子突然停下了車。

從現場的監控視頻可以發現，被綁架前，女子看上去非常不安，她在街道上快速地走來走去。就在這時，男性嫌疑人的車駛入車道。女子首先走向乘客門，這表明他們可能認識彼此，但男子變得非常具有攻擊性。據警方稱，嫌疑男子帶著手槍離開他的銀色起亞( Kia) Rio，用手槍抽打女子，並將她拖到車內，強迫她坐在前排乘客座位上，然後迅速開車離開。

截至目前，這名女子和男子的身分均未確定，當局請求公眾幫助尋找兩人。新聞稿稱，被綁架女子有一頭深棕紅色的頭髮，穿著黑色連衣裙和涼鞋。嫌疑男子身穿白色背心、黑色短褲和黑白相間的鞋子，開一部起亞 Rio 2016-17 款。

案發現場鄰居表示，從未見過被害女子和嫌疑男子，因為附近社區有兩所學校，孩子們經常在這裡散步玩耍，鄰居對發生這樣的事很擔心。

警方公佈受害者、嫌疑人的照片、綁架者的車輛圖片，鼓勵任何了解此事件信息的人撥打 213-229-1700 聯繫 LASD 重案組。如需匿名提供信息，請撥打滅罪熱線 800-222-TIPS (8477) 或訪問 lacrimestoppers.org。

嫌疑男子身穿白色背心、黑色短褲和黑白相間的鞋子.（LASD）
嫌疑男子身穿白色背心、黑色短褲和黑白相間的鞋子.（LASD）
被綁架女子有一頭深棕紅色的頭髮，穿著黑色連衣裙和涼鞋。（LASD）
被綁架女子有一頭深棕紅色的頭髮，穿著黑色連衣裙和涼鞋。（LASD）

洛杉磯 警察

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