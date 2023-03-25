蒙市槍案經歷者心理創傷可怕 復健治療重要。(Gettyimages)

蒙特利公園市 (Monterey Park)舞星舞社（Star Ballroom Dance Studio）槍擊案導致11死9傷的重大悲劇，許多倖存者、目擊者、救援者留下了嚴重的心理創傷和揮之不去的陰影。都在不同程度上罹患了「創傷後壓力心理障礙症（post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）」，心理狀態失調，幫助他們治療可怕的創傷成為災後康復的重要課題。

耶魯大學華裔校友田子欣（Celine Tien），現在是Flowly放鬆訓練創始人兼首席執行長，以及美國國立衛生研究院支持的臨床試驗的首席研究員，她研發了一款為患有焦慮症和慢性疼痛和疾病患者設計的移動應用程序。作為心理健康 工作者，她一直在思考，蒙市亞裔 社區將如何與創傷作鬥爭？因為對於當地許多人來說，「舞星」不僅是舞社，也是避風港，一個亞太裔（AAPI）民眾聚集、聯繫、緩解焦慮和壓力的地方，跳舞是他們的一種療法。然而，在槍擊案發生後，亞裔倖存者很難接受他們所需要的幫助。

田子欣引述公共健康研究結論指出，亞裔美國人是最不可能尋求心理健康服務的種族或族裔群體，與白人相比，他們獲得心理健康服務的可能性要低三倍。2010年的一項研究發現，只有8.6%的亞裔美國人尋求任何類型的心理健康服務或資源，而在美國總人口中，尋求心理健康服務的比例接近18%。

她分析指出，在蒙特利公園市和半月灣（Half Moon Bay）的亞裔社區，在獲得相對應的資源方面存在著幾個障礙。首先是文化障礙，亞裔美國人社區缺乏對心理健康的了解，並且不願尋求幫助，部分原因是「模範少數族裔」（Model minority）的神話給他們施加過大壓力，要求他們證明自己完全有能力克服困難。

其次是結構性障礙。估計30% 的亞裔美國人英語不流利，而華裔更超過44%。 然而，醫療保健系統中嚴重缺乏會說多種語言，且具有文化能力的心理健康服務和提供者。 那些罕見會說多種語言的提供者，必須忍受可能導致倦怠的額外工作，從而阻止潛在的提供者進入或繼續這項工作。

田子欣認為，這些障礙的破壞性影響超出了最近的大規模槍擊事件。截至2020年，有2380萬美國人被認定為亞太裔，在2000年至2015年間增長了72%。然而，在很大程度上要與心理健康作鬥爭，例如，自殺是15至24歲亞裔美國人的首要死因。因此，對具有文化競爭力、多語言和可及性的心理健康服務的需求只會增長。 然而，她在開發心理健康數字工具的工作中，幾乎沒有遇到過檢查和改進亞太裔心理健康服務的研究，這導致心理健康工作者缺乏相關的培訓。