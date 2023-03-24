2023加州傑出女性 蘇王秀蘭載譽歸來

蘇王秀蘭（中）20日在沙加緬度加州議會大廳接受2023「加州年度女性」頒獎。（蘇王秀蘭提供）

剛從沙加緬度加州 議會「2023加州年度女性（California Woman of the Year )」頒獎典禮上載譽而歸的前核桃 市長蘇王秀蘭，24日返回南加州受到社區午宴歡迎，她分享收穫此份殊榮表示特別感謝社區和家人的長期支持。今年也是蘇王秀蘭繼2003年、2012年之後第三次獲得「加州年度女性」榮譽，成為少有的「三冠王」。

「加州年度女性」是加州政府主辦的授予對社區有卓越貢獻的女士的榮譽，1987年由加州共和黨眾議員Bev Hansen和民主黨眾議員Sally Tanner聯合發起，旨在每年三月的婦女歷史月對加州的傑出女性給與表彰。全加州每年有40位女性獲得此項殊榮。今年獲得此項殊榮的還有加州州務卿Shirley Weber、洛杉磯市長Karen Bass等。

加州32選區參議員Bob Archuleta、眾議員Lisa Calderon、核桃市長伍立倫、西柯汶納市議員吳桐淮、核桃谷聯合水區主席李敏妮、羅蘭崗學區教委會主席陳正治，以及核桃華人家長會和社區學生代表等，24日參加了蘇王秀蘭的慶功午宴，感謝她多年來對社區的服務和貢獻。

Archuleta表示，今年選中蘇王秀蘭，是因為她對社區的卓越貢獻，疫情期間，蘇王秀蘭帶領學生捐贈100萬醫用手套給洛杉磯縣醫院；當反亞仇恨浪潮出現時，她帶領亞太裔站出來，邀請各級民選官員傾聽亞裔 社區聲音；當大華超市停車場華人被搶被打時，她邀請洛杉磯警局局長現場處理。此外，她長期關注、關心美國癌症協會、核桃學區家長會、貧窮家庭、孤獨老人等的實際需求，長期以實際行動幫助社區，為亞裔爭取權益。

Calderon特別感謝蘇王秀蘭多年來對教育、社區安全、年長者、殘障人士以及新移民學生和家長的幫助。她表示，蘇王秀蘭是整個社區的楷模，社區需要更多像她那樣勇於奉獻樂於奉獻的人。

蘇王秀蘭的推薦人、核桃市市長伍立倫表示，蘇王秀蘭成為加州年度傑出女性，核桃市與有榮焉，這份特別的榮譽對華人和亞裔社區更具意義。他說，蘇王秀蘭20多年來對聖蓋博谷的貢獻有目共睹，她擔任核桃市議員市長12年，也為核桃市爭取到不少榮譽和建設經費，核桃市榮獲美國最好居住城市、最適合撫養小孩、最安全城市等等，蘇王秀蘭功不可沒。

蘇王秀蘭表示，她以謙卑和感激之心接受這份殊榮，感謝民眾對自己努力的認可，也說明自己長期的堅持對社會有價值、有意義，她會繼續努力。此外，她特別感謝她的先生和兒子一直在背後的支持，讓她無後顧之憂為民眾服務。