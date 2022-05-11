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洛縣華裔過半學區 獲常春藤等名校逾200份錄取通知

記者丁曙／聖瑪利諾報導
聖瑪利諾學區迎來又一個升大學豐收年。（記者丁曙／攝影）
聖瑪利諾學區迎來又一個升大學豐收年。（記者丁曙／攝影）

華裔學生過半的洛杉磯縣聖瑪利諾學區（SMUSD）10日向家長們報告喜訊，聖瑪利諾高中（SMHS）2022屆畢業生迎來了又一個升大學豐收年，亮點包括20多人進入常春藤盟校（Ivy League schools）等私立頂尖大學、33人一舉被柏克萊加大（UC Berkeley）錄取，近百人將邁入全國一流公私立名校大門，在疫情干擾下仍然交出一份漂亮成績單，學區全體教職員工都為 2022 屆畢業生感到興奮和自豪！

在全國範圍內，五所常春藤大學向聖瑪利諾高中發出六份錄取通知，包括普林斯頓（Princeton）、布朗（Brown）、哥倫比亞（Columbia）、賓州大學（UPenn）、康奈爾（Cornell）。此外，同學們收到了全國約30所頂尖大學的錄取通知，包括麻省理工（MIT）、加州理工（Caltech）、霍普金斯大學（Johns Hopkins）、Harvey Mudd學院、克萊蒙學院（Pomona）、西北大學（Northwestern）、喬治城大學（Georgetown）、紐約大學（NYU）等。

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在加州範圍內，聖瑪利諾高中收到了加州大學（UC）各分校超過170份錄取通知，其中，柏克萊加大（UC Berkeley）33份錄取通知、洛杉磯加大（UCLA）10、聖地牙哥加大（UCSD）13、爾灣加大（UCI）10、聖塔巴巴拉加大（UCSB）17。此外，南加州大學（USC）也錄取了15人。

聖瑪利諾學區教委張志堅指出，全體教職員工和學生家長排除疫情干擾，攜手向社區遞交了這份漂亮成績單。盡管當前名校招生取消了標準考試，使以考試見長的華裔學生失去一個展現學術實力的平台。但是，學生們在AP課程和基礎課程方面下功夫，堅持參加課外活動和社區服務，並且得到家長和社區全力支持，對於維持教育品質、提高升學率發揮了重要作用，推動聖瑪利諾高中迎來又一個豐收年。

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學區教育總監Linda de la Torre博士指出，可能還有其他學生已被錄取，但尚未將他們的錄取通知書上傳到高中Naviance 系統。一旦所有學生都確定了他們將在秋季報到的大學或學院，高中行政部門將向學區教育委員會提交一份畢業生新學年就讀的綜合報告。她表示，她為學區的老師、輔導員和管理人員所做的工作，幫助學生為高等教育之旅做好準備感到無比自豪。眾多畢業生進入知名大學深造，證明了學區教學有方，績效出色，不負眾望。

柏克萊加大向聖瑪利諾高中發出33張錄取通知。（記者丁曙／攝影）
柏克萊加大向聖瑪利諾高中發出33張錄取通知。（記者丁曙／攝影）
圖表：2022聖瑪利諾高中畢業生升學節選
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學區 聖瑪利諾 加州大學

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