「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

加州房價 在疫情後飛漲，每個地區漲幅不同，目前大洛杉磯都會區典型住宅價值(typical home value)，排名最高的前十個城市中，華人 最愛置產的城市之一聖瑪利諾 市(San Marino)排名第十。有些進場時間抓得恰好的華人，在聖瑪利諾購買的房產，兩年內已增值近50%。

排名第十的聖瑪利諾市，典型住宅價值263萬元，而排名第一洛杉磯縣西邊Hidden Hills，達432萬元，遠遠超過聖瑪利諾，但聖市是唯一上榜的聖蓋博谷城市。

華人蔣女士疫情前在購置一套房產，2019年8月，這套四臥四衛的房子開價180萬左右，這個價格在當地不算高，雖然院子不大，沒有泳池是一個遺憾，但蔣女士的丈夫當機立斷，決定買下這套房產。

蔣女士說：「原來的房主是我先生的一個朋友，因此房子還沒有上市就被我們搶下來了，很快達成協議，當時我們全現金付房款，成交價格是170萬。」如今過了兩年多，這套房產已漲到近250萬，漲幅高達50%，蔣女士為丈夫當時的決定深感欣慰，她說正好趕上了買房的最好時機。

另外一名在聖瑪利諾市置業的華人張女士，2012年以220萬價格買下一套房產，張女士對房子十分滿意，但買下來之後的幾年，房價並沒有怎麼漲，當時她還埋怨丈夫的選擇， 「我老公一定要在這個城市買房子，他是做生意的，說房子肯定會增值。但五六年過去了，房子漲幅不大，我當時覺得這就是一筆失敗的投資。」

但讓張女士沒有想到的是，一場疫情竟然讓她的房子如今飛速漲價到400多萬，「就是這短短的兩年，每天都看到價格在上漲，疫情前房產經紀幫我們分析，價位高的房子漲價慢，因為沒有太大的市場，沒想到這場疫情促成什麼房子都漲價，我不得不誇老公還是有生意頭腦。」

購買房屋是人們最重要的投資之一，房屋所有權不僅是一個居住的地方，還是一種具有巨大升值潛力的資產。如今房價飛漲的局面，讓有房者的財富日益增加，而沒有房子的租房者只能看著不可思議的房價，買房的夢想越來越遙遠。

鑑於房地產市場的現狀，住房負擔能力對購房者起著決定性的作用，截至今年5月4 日，30年期固定抵押貸款利率為5.73%。貸款利率全面上升，但好城市的房價依然一路高漲。一直在等待購房最佳時機的一些華人，寄希望利率上漲能調整房價，但從目前形勢來看，等待還需要漫長的時間。

家住巴沙迪那市（Pasadena）的曾先生，孩子今年到了讀小學的年齡，過去兩年，他一直想在聖瑪利諾市購置房產，主要是為了讓孩子能入讀好學區，但如今面對這個城市高漲的房價，他表示無奈放棄，「我最高預算在170萬左右，但現在看來，聖瑪利諾市低於200萬的房子根本找不到。我們現在考慮在亞凱迪亞買一套房子，起碼學區要比巴沙迪那好。」

位於洛杉磯縣的聖瑪利諾，是個富裕的小城市，該市目前逾半數是亞裔人口，其中又以華裔佔大多數，學區整體表現一直蟬聯加州前列，是有錢的華人最愛投資定居的城市之一。Stacker使用Zillow 數據編制一份洛杉磯典型住宅價值最高的城市名單，截至今年3月，聖瑪利諾市房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型房屋價值是263萬6603元，五年期價格增長高達72.7%。以下是前十名城市的具體數據。

排名第九位派落斯福德斯（Palos Verdes），典型房屋價值273萬1929元，第八位曼哈坦灘 （Manhattan Beach），典型房屋價值308萬3225元，第七位橙縣拉古納灘（ Laguna Beach），典型房屋價值310萬2992，第六位橙縣新港灘（ Newport Beach），典型房屋價值322萬479元，第五位比佛利山（ Beverly Hills），典型房屋價值395萬5849元，第四位羅林山（Rolling Hills），典型房屋價值396萬5828元，第三位橙縣新港海岸（ Newport Coast），典型房屋價值402萬2560元，第二位馬里布（ Malibu），典型房屋價值404萬6547元，第一位Hidden Hills，典型房屋價值432萬5601元。