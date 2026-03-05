我的頻道

龔薩雷斯承認婚外情 共和黨領導層要他退選

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2紐約華男涉「金條詐騙」 康州長者損失逾45萬元

記者高雲兒╱紐約報導
康乃狄克州費爾菲爾德(Fairfield)警方日前表示，兩名來自紐約的華裔男子涉嫌以「金條詐騙」(gold scam)方式騙取當地長者財物，兩起案件合計造成超過45萬元損失。(費爾菲爾德警方臉書)
康乃狄克州費爾菲爾德(Fairfield)警方日前表示，兩名來自紐約的華裔男子涉嫌以「金條詐騙」(gold scam)方式騙取當地長者財物，兩起案件合計造成超過45萬元損失。警方已以串謀重大竊盜與電話詐騙等罪名對兩人提出指控。

警方指出，被捕兩人分別為居住在皇后區法拉盛的40歲華男陳樂(Le Chen，音譯)，以及布碌崙(布魯克林)的37歲華男黃方增(Fangzeng Huang，音譯)。兩人涉及不同案件，但作案手法相似，均以誘導受害人購買或轉換黃金資產的方式進行詐騙。

在第一起案件中，警方表示，2025年6月，陳樂指示一名受害者提領現金購買黃金，隨後由冒充「信使」的人員前往收取相關資金。該名受害者最終損失約16萬6000元。警方以串謀一級重大竊盜及串謀一級電話詐騙罪名對陳樂提出指控，其保釋金為17萬5000元，並已於本月初出庭應訊。

第二起案件發生於2025年9月。警方稱，黃方增說服另一名費爾菲爾德居民將黃金轉換為資產，並將資金交給假扮信使的人員。該案受害者共損失約29萬1070元。黃方增同樣被控串謀一級重大竊盜與串謀一級電話詐騙，保釋金為65萬元，也已於本月初出庭。

警方表示，兩起案件雖然手法相似，但涉及不同受害者與不同嫌疑人。兩宗案件合計造成費爾菲爾德居民超過45萬7000美元的損失。

警方指出，案件調查歷時較長，調查人員調閱監控錄像、追查多家銀行的資金流向，並對數位紀錄執行搜查令。

警方同時提醒，近年詐騙集團越來越多針對長者行騙，常冒充政府機構、金融機構或執法人員，要求受害者提領大量現金、購買黃金或將資產交給所謂的「信使」。警方呼籲民眾如遇到類似要求應提高警覺，並及時與警方聯繫查證。

布碌崙 皇后區 詐騙集團

寇頓提案 禁車險僅因年齡調漲長者保費

布碌崙日落公園公寓火災初步調查 疑電動滑板車引起
