伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

記者顏伶如／綜合報導
伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）
伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德(Masih Alinejad)公開點名要紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)住嘴，不要評論伊朗戰爭。阿琳娜嘉德指出，曼達尼支持伊朗政權，讓她對於在紐約生活感到不安全。

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊之後，曼達尼28日在社群媒體X發表聲明，形容這波軍事打擊是「非法侵略戰爭的災難升級」，城市遭受轟炸，百姓喪生，「新的戰爭戰場因此展開」。

阿琳娜嘉德當天便在X貼文，要求曼達尼不要評論戰爭。她寫道：「曼達尼，當我們面臨大屠殺，伊斯蘭共和國(Islamic Republics)刺客被派來紐約殺害我們的時候，你都保持沉默，現在繼續閉嘴。別再跟我們伊朗人說教什麼是和平。」

阿琳娜嘉德寫道，曼達尼同情在24小時內殺害3萬名手無寸鐵伊朗人的伊朗政權，「聽你講話，讓我在紐約生活覺得不安全」。

阿琳娜嘉德因為批評伊朗政權，曾在2024年曾為伊朗暗殺目標。

阿琳娜嘉德1日跟創辦「伊朗僑民集體」組織(Iranian Diaspora Collective)的伊朗企業家馬赫達拉(Moj Mahdara)一同接受有線電視新聞網(CNN)主播戴娜‧巴許(Dana Bash)專訪。馬赫達拉在訪問中說，民主黨方面必須放下對川普總統的厭惡。他說，民主黨必須覺醒，放下對川普的厭惡以及對國際衝突的成見。

阿琳娜嘉德說，這關係到國家安全以及中東未來，攸關波灣地區國家能否成為共同追求理念的好鄰居、好夥伴。

以色列 民主黨 社群媒體

紐約州擬禁地方警與ICE合作 禁多久？引激辯

紐約班森賀華社珠寶店被竊9萬4000元珠寶 警方通緝女賊
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32
近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。（美聯社）

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

2026-02-24 13:38

