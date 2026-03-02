伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德(Masih Alinejad)公開點名要紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)住嘴，不要評論伊朗戰爭。阿琳娜嘉德指出，曼達尼支持伊朗政權，讓她對於在紐約生活感到不安全。

美國與以色列 聯手對伊朗發動攻擊之後，曼達尼28日在社群媒體 X發表聲明，形容這波軍事打擊是「非法侵略戰爭的災難升級」，城市遭受轟炸，百姓喪生，「新的戰爭戰場因此展開」。

阿琳娜嘉德當天便在X貼文，要求曼達尼不要評論戰爭。她寫道：「曼達尼，當我們面臨大屠殺，伊斯蘭共和國(Islamic Republics)刺客被派來紐約殺害我們的時候，你都保持沉默，現在繼續閉嘴。別再跟我們伊朗人說教什麼是和平。」

阿琳娜嘉德寫道，曼達尼同情在24小時內殺害3萬名手無寸鐵伊朗人的伊朗政權，「聽你講話，讓我在紐約生活覺得不安全」。

阿琳娜嘉德因為批評伊朗政權，曾在2024年曾為伊朗暗殺目標。

阿琳娜嘉德1日跟創辦「伊朗僑民集體」組織(Iranian Diaspora Collective)的伊朗企業家馬赫達拉(Moj Mahdara)一同接受有線電視新聞網(CNN)主播戴娜‧巴許(Dana Bash)專訪。馬赫達拉在訪問中說，民主黨 方面必須放下對川普總統的厭惡。他說，民主黨必須覺醒，放下對川普的厭惡以及對國際衝突的成見。

阿琳娜嘉德說，這關係到國家安全以及中東未來，攸關波灣地區國家能否成為共同追求理念的好鄰居、好夥伴。