哥大反以色列團體發文「美國去死」 校方：與我們無關

挺巴勒斯坦、反以色列的學生曾於2024年4月30日占領哥倫比亞大學校園內的漢米爾頓大樓。(美聯社) 美國聯合通訊社

紐約郵報(New York Post)今日報導，在美國與以色列擊斃伊朗 最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei)後，哥倫比亞大學(Columbia University)最大的反以色列學生團體Columbia University Apartheid Divest(CUAD)周六在X平台上，以波斯語貼文「美國去死」(Marg bar Amrika)。

這句口號因伊朗伊斯蘭共和國創建者何梅尼(Ayatollah Khomeini)而廣為流傳。

該團體去年曾在校園組織抗議加薩戰爭的紮營行動而備受關注。

該貼文已被X平台移除，但這個未獲哥倫比亞大學正式承認的組織仍強調其立場。

CUAD表示：「X平台強迫我們刪除『marg bar amrika』那則推文，才能恢復帳號使用權，但我們的立場沒有改變。」

哥倫比亞大學隨後發表聲明，強調CUAD「與本校沒有任何關聯」。

校方表示：「沒有證據顯示目前掌控該帳號的人是哥倫比亞大學的在校學生、教職員或職員。他們是非法使用哥倫比亞的名稱。」

根據Jewish News Syndicate通訊社報導，CUAD是曾獲哈米尼讚揚的學生抗議團體之一，他曾稱這些團體是美國境內反以色列「抵抗運動」的重要一環。